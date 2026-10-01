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First Quantum se abre a negociar con Panamá el futuro de Cobre Panamá

First Quantum señaló que considera prioritaria la gestión ambiental responsable de la mina y aseguró que está dispuesta a trabajar con las autoridades panameñas para establecer salvaguardas ambientales, mecanismos de supervisión y sistemas transparentes de vigilancia.

Por Agencia EFE La minera canadiense First Quantum Minerals afirmó que está dispuesta a negociar "de buena fe" con el Gobierno de Panamá un nuevo marco legal para Cobre Panamá, después de que una comisión gubernamental recomendara su "cierre ordenado". La compañía reaccionó así al informe entregado al presidente panameño, José Raúl Mulino, que contiene 17 recomendaciones sobre el futuro de la mina, paralizada desde noviembre de 2023 tras un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato de concesión.

First Quantum destacó en un comunicado que la primera recomendación propone autorizar formalmente negociaciones con la empresa para estudiar un nuevo acuerdo que permita poner fin a los arbitrajes internacionales pendientes y establecer las condiciones para una puesta en marcha de la mina que conduzca posteriormente a su cierre definitivo. Ese eventual proceso, según la recomendación, tendría que realizarse sin coste para el Estado panameño, sin posibilidad de prórroga y respetando la decisión de la Corte Suprema del país centroamericano, además de dar prioridad a los intereses ambientales, sociales y económicos del país. "First Quantum reconoce que un nuevo acuerdo debe respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y el proceso dirigido por el Gobierno", señaló la empresa en un comunicado. La minera añadió que participará "de forma constructiva y de buena fe" con el objetivo de establecer para Cobre Panamá un marco legal "justo, transparente, duradero y alineado con la Constitución y las leyes de Panamá".