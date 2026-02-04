Elecciones Costa Rica: misión de OEA destaca éxito electoral, pero le preocupan críticas de Chaves

POR EFE

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó este martes el éxito, la participación y la transparencia de los comicios del pasado domingo en Costa Rica, pero expresó su preocupación por las críticas emitidas por el presidente del país, Rodrigo Chaves, en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante la campaña.

La misión de la OEA, encabezada por el exsubsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ope Pasquet, publicó este martes un informe en el que expresó su "reconocimiento al pueblo costarricense por la exitosa jornada electoral" y por "el compromiso cívico del país que, una vez más, se manifestó de manera clara y pacífica en las urnas".

Con el 96,87 % de las mesas escrutadas, la oficialista Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, ganó la Presidencia en primera ronda con el 48,3 % de los votos, seguida por Álvaro Ramos del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), quien obtuvo el 33,44 %, según el último corte de resultados publicado por el TSE.

De los restantes 18 candidatos inscritos, ninguno alcanzó el 5 % de los votos.