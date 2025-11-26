G.RAU inaugura en Cartago su cuarta planta en Costa Rica

Por revistaeyn.com
Con una inversión que ronda los US$12 millones, RAU Precision Metals S.A. y ADMEDES S.A., ambas pertenecientes al Grupo G.RAU, anunciaron la apertura de su cuarta planta en Costa Rica.
“La expansión de operación en Costa Rica es un pilar importante en la estrategia global del Grupo G.RAU. El nivel excepcional del talento y la cercanía con nuestros clientes nos permite trabajar de manera perfecta con ellos para ayudarles a alcanzar sus objetivo", apuntó el CEO del Grupo G.RAU, Dr. Axel Pfrommer.
El nuevo complejo ubicado en Cartago, que abarca 5.000 m² en su totalidad -3.500 m² para RAU Precision Metals S.A. y 1.500 m² para ADMEDES S.A. (que incluye cuartos limpios de 600 m², certificados con ISO 7 & ISO 8)- representa un importante avance en innovación tecnológica y fortalecimiento de capacidades locales. La planta alcanzará su máxima capacidad operativa en 2028.
Este proyecto generará aproximadamente 150 nuevos empleos y apoyará la expansión de las operaciones de ambas compañías del grupo en el país.
Por medio de estas nuevas instalaciones, RAU Precision Metals S.A. incorporará el proceso de estampado (stamping) como una nueva tecnología, junto con la expansión de su fabricación de tubos de Nitinol para aplicaciones cardiovasculares y la creación de un centro de servicios compartidos corporativo.
Por su parte, ADMEDES S.A. implementará una línea de recubrimiento grado médico y el subensamble de componentes de Nitinol dentro de su entorno de cuarto limpio, marcando así el desarrollo de nuevas capacidades dentro del Grupo G.RAU a nivel global y fortaleciendo así la posición de Costa Rica como un centro de manufactura médica de alta precisión.
El Ministro de Comerio Exterior, Manuel Tovar agradeció la confianza ante el anuncio de la apertura de su cuarta planta que generará aproximadamente 150 nuevos empleos.