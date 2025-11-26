G.RAU inaugura en Cartago su cuarta planta en Costa Rica

Por revistaeyn.com

Con una inversión que ronda los US$12 millones, RAU Precision Metals S.A. y ADMEDES S.A., ambas pertenecientes al Grupo G.RAU, anunciaron la apertura de su cuarta planta en Costa Rica.

“La expansión de operación en Costa Rica es un pilar importante en la estrategia global del Grupo G.RAU. El nivel excepcional del talento y la cercanía con nuestros clientes nos permite trabajar de manera perfecta con ellos para ayudarles a alcanzar sus objetivo", apuntó el CEO del Grupo G.RAU, Dr. Axel Pfrommer.

El nuevo complejo ubicado en Cartago, que abarca 5.000 m² en su totalidad -3.500 m² para RAU Precision Metals S.A. y 1.500 m² para ADMEDES S.A. (que incluye cuartos limpios de 600 m², certificados con ISO 7 & ISO 8)- representa un importante avance en innovación tecnológica y fortalecimiento de capacidades locales. La planta alcanzará su máxima capacidad operativa en 2028.