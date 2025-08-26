Centroamérica & Mundo

Exportaciones de El Salvador crecen 7,3 % en el primer semestre

Por Agencia EFE Las exportaciones salvadoreñas crecieron un 7,3 % en el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, totalizando US$4.059,99 millones. Las cifras del estatal Banco Central de Reserva (BCR) indican que el monto alcanzado en los seis meses del año en curso es superior en US$276,21 millones en contraste con los US$3.783,78 millones de dólares de los meses pasados, equivaliendo al alza del 7,3 %.

En julio se registró el ingreso más alto con US$641,67 millones, seguido del de mayo, con US$606,14 millones, según los datos del BCR. Del total de las exportaciones, US$3.402,99 millones corresponden a la industria manufacturera, US$467,12 millones provienen de la maquila y 5US$2,12 millones de productos textiles. Por su parte, las importaciones crecieron un 13,9 %, pasando de US$9.132,51 millones en los primeros seis meses de 2024 a US$10.401,83 millones en el semestre de 2025, una diferencia al alza de US$1.269,32 millones.