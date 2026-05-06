Fortalecen la agricultura familiar en Centroamérica con herramientas de innovación

Por revistaeyn.com
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno de Brasil, representado por la Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC/MRE), junto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, y el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) presentaron los resultados del proyecto “Innovación para la reducción de riesgos agroambientales en los países del Corredor Seco Centroamericano: Zonificación Agrícola del Riesgo Climático (ZARC) y gestión de recursos hídricos”.
La iniciativa, que forma parte del Programa de Cooperación Sur-Sur Brasil-FAO, fue implementada durante tres años en una de las regiones más vulnerables al cambio y la variabilidad climática.
El proyecto ha contribuido a fortalecer la resiliencia de la agricultura familiar mediante el uso de herramientas basadas en ciencia, datos y la cooperación técnica entre Brasil, El Salvador, Guatemala y Honduras, beneficiando a productores que enfrentan de manera recurrente pérdidas asociadas a sequías e irregularidades en las lluvias.
Durante su implementación, la iniciativa logró articular a más de 20 instituciones en los tres países participantes, fortaleciendo capacidades técnicas y la gobernanza en torno a la gestión del riesgo climático. A través de talleres, intercambios técnicos y acciones de comunicación, se promovió el uso de la herramienta de ZARC, desarrollada por la Embrapa.
“En apenas tres años de implementación, la herramienta ZARC ya cuenta con información que podría compartirse con productores y productoras para que ajusten sus decisiones con el fin de lograr reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia en el uso del agua, explicó Julián Carrazón, Oficial de Agricultura de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica.
Un avance significativo ha sido la incorporación de la herramienta ZARC en la planificación agrícola de los ministerios de agricultura de los tres países del Corredor Seco Centroamericano, avanzando en su incorporación como referencia técnica para la planificación agrícola y la orientación en la toma de decisiones en los niveles gubernamental, territorial y de los productores y productoras.
A lo largo de su implementación, más de 130 técnicos fueron capacitados, quienes ahora cuentan con herramientas para mejorar la gestión del riesgo climático en los cultivos. Asimismo, se desarrollaron más de 190 mapas ZARC en los tres países que integran datos climáticos, de suelos y cultivos, incorporando además mecanismos innovadores como el uso de datos climáticos satelitales para enfrentar la escasez o inconsistencia de información climática en los países.
La validación de la herramienta ZARC en condiciones reales campo se realizó a través de la implementación de 120 parcelas piloto en 30 municipios de Guatemala, El Salvador y Honduras, donde las familias agricultoras adoptaron prácticas más resilientes, incluyendo el uso de pluviómetros, semillas mejoradas y semillas criollas.
El principal cambio observado en los cultivos tras el uso de la herramienta ZARC fue el ajuste de las fechas de siembra de granos básicos —principalmente maíz, frijol y sorgo, y en algunos territorios de Honduras ajonjolí— hacia ventanas de menor riesgo climático. Esta práctica mejoró la sobrevivencia, el desarrollo fenológico y los rendimientos de los cultivos frente a siembras realizadas fuera del período recomendado, reduciendo pérdidas asociadas a sequías y variabilidad de las lluvias.
Las mujeres rurales tuvieron una participación destacada en el proyecto, por medio de actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de la ZARC y su vinculación con la seguridad alimentaria. En Guatemala participaron 112 mujeres; en Honduras, otras 167. En El Salvador, más de 80 participantes entre lideresas y técnicas del Centro Nacional de Tecnología Agrícola y Forestal (CENTA) también asistieron a actividades como cursos y otras capacitaciones.