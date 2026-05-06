Fortalecen la agricultura familiar en Centroamérica con herramientas de innovación

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno de Brasil, representado por la Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC/MRE), junto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, y el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) presentaron los resultados del proyecto “Innovación para la reducción de riesgos agroambientales en los países del Corredor Seco Centroamericano: Zonificación Agrícola del Riesgo Climático (ZARC) y gestión de recursos hídricos”.

La iniciativa, que forma parte del Programa de Cooperación Sur-Sur Brasil-FAO, fue implementada durante tres años en una de las regiones más vulnerables al cambio y la variabilidad climática.

El proyecto ha contribuido a fortalecer la resiliencia de la agricultura familiar mediante el uso de herramientas basadas en ciencia, datos y la cooperación técnica entre Brasil, El Salvador, Guatemala y Honduras, beneficiando a productores que enfrentan de manera recurrente pérdidas asociadas a sequías e irregularidades en las lluvias.

Durante su implementación, la iniciativa logró articular a más de 20 instituciones en los tres países participantes, fortaleciendo capacidades técnicas y la gobernanza en torno a la gestión del riesgo climático. A través de talleres, intercambios técnicos y acciones de comunicación, se promovió el uso de la herramienta de ZARC, desarrollada por la Embrapa.

“En apenas tres años de implementación, la herramienta ZARC ya cuenta con información que podría compartirse con productores y productoras para que ajusten sus decisiones con el fin de lograr reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia en el uso del agua, explicó Julián Carrazón, Oficial de Agricultura de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica.

Un avance significativo ha sido la incorporación de la herramienta ZARC en la planificación agrícola de los ministerios de agricultura de los tres países del Corredor Seco Centroamericano, avanzando en su incorporación como referencia técnica para la planificación agrícola y la orientación en la toma de decisiones en los niveles gubernamental, territorial y de los productores y productoras.