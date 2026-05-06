Economía costarricense tendrá crecimiento promedio de 3,5 % en 2026-2027

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Las perspectivas macroeconómicas de Costa Rica están condicionadas por un entorno de elevada incertidumbre global, que se espera lleve a un menor crecimiento económico y a una mayor inflación mundial.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La economía de Costa Rica mantendrá una senda de crecimiento moderado durante los próximos dos años, a pesar de un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas e incertidumbre. Así lo señala el más reciente Informe de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que proyecta una expansión promedio del 3,5 % para el bienio 2026-2027. El informe advierte que, aunque la economía costarricense seguirá creciendo, el ritmo será ligeramente menor al previsto anteriormente. La revisión a la baja responde, en gran medida, al debilitamiento del contexto externo y a una moderación en la demanda interna.

“Las perspectivas para lo que resta del bienio 2026-2027 indican que, pese a la compleja situación externa, la economía costarricense seguirá en expansión, con un crecimiento promedio de 3,5 %”, destacó el Banco Central de Costa Rica en su informe. El contexto internacional ha sido determinante en este ajuste. Según el BCCR, el conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Israel e Irán alteró significativamente las condiciones globales, afectando mercados financieros, cadenas de suministro y precios de materias primas como el petróleo y los granos básicos. Este escenario ha incrementado la incertidumbre y generado presiones inflacionarias en varias economías. A nivel interno, la producción mostró un desempeño positivo al inicio de 2026, con un crecimiento de 4,6 % en el primer trimestre, impulsado tanto por la demanda interna como por el sector externo. Sin embargo, el consumo de los hogares y la inversión presentan señales de desaceleración, lo que moderará el crecimiento en los próximos meses. En materia de precios, el panorama también muestra cambios relevantes. La inflación se mantuvo en terreno negativo durante el primer trimestre del año, pero se espera que retorne al rango meta antes de lo previsto. “La inflación general ingresaría al rango de tolerancia alrededor de la meta en el cuarto trimestre del 2026”, indicó el Banco Central de Costa Rica, adelantando así el cumplimiento del objetivo inflacionario.