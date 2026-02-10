Centroamérica & Mundo

Inflación de Guatemala en enero fue de 0,96 %, la más baja en 12 meses

La tendencia a la baja en enero estuvo impulsada principalmente por incidencias negativas en productos y servicios clave como el gas propano en cilindro (-0,11 %), la gasolina (-0,09 %) y el tomate (-0,07 %).

Por Agencia EFE La tasa de inflación se situó en el -0,18 % en enero en Guatemala, respecto del mes anterior, lo que llevó a la interanual al 0,96 %, el nivel más bajo en 12 meses, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tendencia a la baja en enero estuvo impulsada principalmente por incidencias negativas en productos y servicios clave. Los descensos más notables se observaron en el gas propano en cilindro (-0,11 %), la gasolina (-0,09 %) y el tomate (-0,07 %).

Asimismo, otros alimentos básicos como los huevos de gallina (-0,04 %) y ciertos suplementos vitamínicos (-0,04 %) contribuyeron a la desaceleración mensual registrada en el índice general. Este nivel de inflación del 0,96 % sitúa al país por debajo del rango meta establecido por la Junta Monetaria (JM), la autoridad máxima en política económica de Guatemala, que mantiene un objetivo de entre el 3 % y el 5 %.