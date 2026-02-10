Centroamérica & Mundo

Inflación de Guatemala en enero fue de 0,96 %, la más baja en 12 meses

    Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles riesgos externos, como la volatilidad de los precios del petróleo. Foto de iStock
2026-02-10

Por Agencia EFE

La tasa de inflación se situó en el -0,18 % en enero en Guatemala, respecto del mes anterior, lo que llevó a la interanual al 0,96 %, el nivel más bajo en 12 meses, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tendencia a la baja en enero estuvo impulsada principalmente por incidencias negativas en productos y servicios clave. Los descensos más notables se observaron en el gas propano en cilindro (-0,11 %), la gasolina (-0,09 %) y el tomate (-0,07 %).

Asimismo, otros alimentos básicos como los huevos de gallina (-0,04 %) y ciertos suplementos vitamínicos (-0,04 %) contribuyeron a la desaceleración mensual registrada en el índice general.

Este nivel de inflación del 0,96 % sitúa al país por debajo del rango meta establecido por la Junta Monetaria (JM), la autoridad máxima en política económica de Guatemala, que mantiene un objetivo de entre el 3 % y el 5 %.

En sus proyecciones para 2026, la Junta Monetaria prevé que el indicador retorne gradualmente hacia el valor central del 4 %. No obstante, las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles riesgos externos, como la volatilidad de los precios del petróleo y la incertidumbre en los mercados internacionales, que podrían presionar los costos al alza en los próximos meses.

Guatemala cerró 2025 con una inflación interanual del 1,65 %, lo que supone el registro más bajo en más de una década y lejos del pico del 9,24 % alcanzado en diciembre de 2022, además de situar el indicador fuera del rango meta oficial de entre el 3 % y el 5 %.

