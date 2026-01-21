Guatemala busca ser plataforma de inversión para empresas de España

Centroamérica & Mundo

En un encuentro en la CEOE (Madrid), autoridades guatemaltecas destacaron oportunidades más allá del sector agrícola, apostando por la diversificación económica.

Por Europa Press La ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, ha presentado en CEOE la situación actual de Guatemala y el amplio abanico de proyectos y oportunidades de negocio e inversión que existen en el país centroamericano, durante un encuentro empresarial. Guatemala aspira a convertirse en una plataforma de inversión hacia terceros mercados, en especial en el mercado de las estrategias de 'nearshoring', para empresas de todo el mundo y también españolas. Es una de las conclusiones que se extrae de la jornada sobre los proyectos y oportunidades de negocio e inversión que existen en el país centroamericano, organizado por la CEOE, en la que las autoridades guatemaltecas han subrayado la diversificación progresiva de su economía.

En concreto, Guatemala está apostando por ir más allá del sector agrícola tradicional y posicionar el país como destino de inversión gracias a su red de acuerdos comerciales, que permite un acceso preferencial a mercados de Centroamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. La ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, mencionó el "desarrollo de nuevos sectores de alto valor añadido", como son los semiconductores o el impulso a parques industriales. Para el Gobierno guatemalteco, el turismo es uno de los ámbitos estratégicos del país, en especial si la actividad procede de pymes, pero también la sostenibilidad y la formación de talento.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Dentro de las oportunidades de negocio que existen en el país centroamericano, García resaltó el ámbito de las energías renovables, con nuevas licitaciones en transmisión y generación, además de las novedades que están surgiendo alrededor del gas natural y de la biomasa. La titular de Economía puso en valor el crecimiento económico de Guatemala, que alcanza el 4,1 % impulsado, en parte, por la inversión pública, su ubicación estratégica y el desarrollo de infraestructuras logísticas. Entre ellas, destaca la expansión de los puertos del Pacífico y del Atlántico, así como los proyectos de mejora de la conectividad por carretera, realizados en colaboración con el Gobierno de Estados Unidos.