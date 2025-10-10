Deuda de Panamá con empresas españolas continúa atrasada, pero hay avances

Empresas & Management

Por Agencia EFE El embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, dijo que todavía hay un "retraso en el pago de deuda acumulada con empresas españolas", de alrededor de US$350 millones, por parte de Panamá aunque hubo "avances" desde la llegada del presidente José Raúl Mulino. "Hay un tema que sigue pendiente de dar un impulso como es el retraso en el pago de deuda acumulada con empresas españolas. Es un tema que nos preocupa y que hemos trasladado a las autoridades panameñas y esperemos que se pueda poner en marcha un mecanismo que agilice esos pagos", declaró.

El embajador, que hizo estas declaraciones a la prensa durante una recepción en su residencia de cara a la Fiesta Nacional de España, subrayó que la "deuda acumulada al inicio de la administración del nuevo Ejecutivo panameño (en junio de 2024) estaba en torno a los US$450 millones". "Es una cuestión que hemos suscitado de manera reiterada a todos los niveles. Su majestad el Rey y el presidente del Gobierno tuvieron una ocasión de trasladar ese deseo de que de manera gradual se fuera reduciendo esa cuantía", detalló Palacios. Sin embargo, admitió que perciben que "hubo avances porque se ha reducido en torno en unos US$100 millones esa deuda", pero siguen "detectando también dificultades en eliminar los US$350 millones (de dólares) que más o menos a día de hoy quedan pendientes de pago". El diplomático señaló que esta situación no es "por falta de voluntad, entiendo por lo que nos traslada las autoridades panameñas, que responde a la coyuntura macroeconómica del país". "Somos muy conscientes de esa situación, pero sí entendemos que es muy difícil seguir alentando la inversión extranjera y una mayor presencia de empresas españolas si esas dificultades no se solventan a la mayor brevedad", concluyó.