Guatemala confirma 80 casos de gusano barrenador en humanos, advierten aumento

Por revistaeyn.com

El Ministerio de Salud de Guatemala mantiene la vigilancia sobre los casos de gusano barrenador en el país.

El primer caso humano de esta enfermedad se reportó el 9 de mayo del 2025, pero para el 27 de agosto la cifra se elevó a 80, lo que representa un aumento pronunciado en menos de tres meses, según las autoridades.

Este rápido crecimiento de pacientes infectados evidencia la propagación acelerada de la parasitosis y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Recuerde notifique cualquier sospecha de animales infectados, lo cual puede hacerse a través de la aplicación móvil del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), diseñada para este fin.