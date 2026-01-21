GUATEMALA 'Las cárceles son una bomba de tiempo', admitió el Gobierno

Centroamérica & Mundo

Con un hacinamiento del 340 %, motines simultáneos y ataques coordinados de pandillas, el sistema penitenciario quedó en el centro de la crisis de seguridad que llevó al Gobierno a decretar un estado de sitio, con impacto también en la frontera sur de México.

Por revistaeyn.com / Agencia EFE Las cárceles de Guatemala se convirtieron en uno de los principales focos de la crisis de seguridad que atraviesa el país. Con un hacinamiento que alcanza el 340 %, el propio Gobierno reconoció que el sistema penitenciario representa una “bomba de tiempo permanente”, en palabras del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, una definición que el presidente Bernardo Arévalo de León asumió públicamente al defender las medidas excepcionales adoptadas tras una ola de violencia sin precedentes. La advertencia llegó luego de una serie de ataques coordinados atribuidos a pandillas, que dejaron 10 policías muertos, varios heridos y motines simultáneos en al menos tres centros penales, donde reclusos tomaron rehenes. En menos de 24 horas, las autoridades lograron retomar el control de las prisiones y liberar a los retenidos, pero el episodio expuso con crudeza la fragilidad estructural del sistema carcelario.

Ante la escalada, el presidente Arévalo decretó el estado de sitio por 30 días, una medida que busca restablecer el control territorial y golpear a las estructuras criminales que, según el mandatario, intentaron “infundir terror” y “fracasaron”. “Estamos viviendo un período de dolor, pero este Gobierno ha tomado decisiones firmes, con resultados inmediatos”, afirmó Arévalo, al remarcar que no habrá concesiones ni negociación de privilegios ilegales dentro de las cárceles. “Tienen a un presidente y a un equipo dispuestos a tomar decisiones que gobiernos anteriores no quisieron tomar”, subrayó. Cárceles colapsadas y seguridad nacional El diagnóstico oficial es contundente. Guatemala cuenta con 23 centros penales, diseñados para 6.000 internos, pero que actualmente albergan a más de 23.000 personas. Para el ministro Villeda, sin control efectivo de las prisiones es imposible diseñar una estrategia de seguridad ciudadana sostenible. “Tenemos cárceles que no cumplen estándares internacionales de seguridad ni de rehabilitación. Son bombas de tiempo permanentes”, insistió el funcionario, quien calificó al sistema penitenciario como “la cenicienta del Estado” por décadas de falta de inversión y recursos. En respuesta, el Gobierno anunció la construcción de dos nuevas cárceles, aunque reconoció que se trata de una solución de mediano plazo. En paralelo, el Ejecutivo dejó en claro que no existe margen de negociación con grupos criminales como el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha, señalados como responsables de los ataques que derivaron en la muerte de los agentes. Resultados iniciales del estado de sitio En los primeros tres días de vigencia del estado de sitio, las fuerzas de seguridad reportaron la captura de 293 personas, entre ellas 23 pandilleros directamente vinculados con los ataques. Además, se incautaron 37 armas de fuego, se recuperaron 205 motocicletas y 73 vehículos, y se desplegó al Ejército junto a la Policía Nacional Civil en patrullajes intensivos, sin alterar —según el Gobierno— la vida cotidiana de la población.