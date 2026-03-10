Honduras: avanzan negociaciones para ajustar salario mínimo en 2026

Por revistaeyn.com
La discusión en torno al incremento al salario mínimo continúa en Honduras. La comisión tripartita, conformada por representantes del gobierno de Honduras, las centrales obreras y la empresa privada, reporta avances en las negociaciones y una nueva cita para esta semana.
Los integrantes de la mesa conocieron en las primeras dos reuniones los resultados de estudios económicos y los informes del mercado laboral utilizados como referencia para determinar el ajuste salarial para este año.
La principal variable económica utilizada en las negociaciones de la comisión tripartita es la inflación interanual y que, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), en 2025 fue de 4.98%, mayor que el 3.88% de 2024.
Fuentes que participan en las negociaciones confiaron al medio hondureño EL HERALDO que a lo interno de la mesa tripartita han trascendido los porcentajes de las propuestas económicas de las centrales obreras y del sector privado.
Agregan que los representantes de los trabajadores han planteado un ajuste al salario mínimo de 8,90 % para 2026; sin embargo, la propuesta económica de la empresa privada oscila entre 6,5 % y 7 %.
Al desagregar esos porcentajes de las propuestas, las centrales obreras solicitan un incremento de 1,244 lempiras mensuales, mientras que los empresarios ofrecen entre 910 y 980 lempiras. El salario mínimo negociado para 2025 fue de 13,985.16 lempiras mensuales, en promedio, con un ajuste de 6,29 % respecto a 2024 (L13,156.53 al mes).
El incremento acordado en la mesa tripartita debe ser aplicado de manera retroactiva, o sea, a partir del 1 de enero de 2026 y con una vigencia de 12 meses.