Honduras: avanzan negociaciones para ajustar salario mínimo en 2026

Los integrantes de la mesa conocieron en las primeras dos reuniones los resultados de estudios económicos y los informes del mercado laboral utilizados como referencia para determinar el ajuste salarial para este año.

La discusión en torno al incremento al salario mínimo continúa en Honduras . La comisión tripartita, conformada por representantes del gobierno de Honduras, las centrales obreras y la empresa privada, reporta avances en las negociaciones y una nueva cita para esta semana.

La principal variable económica utilizada en las negociaciones de la comisión tripartita es la inflación interanual y que, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), en 2025 fue de 4.98%, mayor que el 3.88% de 2024.

Fuentes que participan en las negociaciones confiaron al medio hondureño EL HERALDO que a lo interno de la mesa tripartita han trascendido los porcentajes de las propuestas económicas de las centrales obreras y del sector privado.

Agregan que los representantes de los trabajadores han planteado un ajuste al salario mínimo de 8,90 % para 2026; sin embargo, la propuesta económica de la empresa privada oscila entre 6,5 % y 7 %.

Al desagregar esos porcentajes de las propuestas, las centrales obreras solicitan un incremento de 1,244 lempiras mensuales, mientras que los empresarios ofrecen entre 910 y 980 lempiras. El salario mínimo negociado para 2025 fue de 13,985.16 lempiras mensuales, en promedio, con un ajuste de 6,29 % respecto a 2024 (L13,156.53 al mes).