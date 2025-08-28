Inflación de Centroamérica y República Dominicana siguió disminuyendo en julio

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Los últimos datos referentes al IPC de la región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) muestran que, en julio de 2025, la inflación interanual se ubicó en 1.75 %; disminuyendo en 1.48 puntos porcentuales, respecto a la tasa de inflación de julio de 2024.
En Costa Rica, se registró una variación de -0.61 %, en El Salvador de -0.14 %, en Guatemala de 1.16 %, mientras, en Honduras la inflación interanual alcanzó la cifra de 4.41 %, según datos recopilados por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).
En tanto, en Nicaragua y República Dominicana la inflación interanual fue de 0.64 % y 3.40 %, respectivamente.
Cabe mencionar que, en términos acumulados, se observó una variación de 1.31 % en la inflación regional.
Para el caso de El Salvador, la inflación interanual para julio se ubicó en -0.14 %, inferior al 1.78 % observado doce meses antes, y registrándose una inflación negativa por cuarto mes consecutivo.
Así, los sectores que mostraron una mayor contracción durante el periodo fueron transporte (-2.12 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (-1.85 %), recreación y cultura (-1.14 %) y muebles y artículos para el hogar (-0.77 %).
El instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE) de Nicaragua informa que la inflación de julio, medida por la variación mensual del IPC, fue de -0.09 % (0.16% en julio de 2024).
En la inflación mensual, se observó que tres de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC presentaron contribuciones negativas, ocho registraron contribuciones positivas y una no mostró variación de precios en el mes. Entre las divisiones que reflejaron disminuciones de precios destacaron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.42 %); Recreación y cultura (-2.78 %); y Bebidas alcohólicas y tabaco (-0.19 %). Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por aumentos de precios en las divisiones de: Restaurantes y hoteles (0.51%); y Bienes y servicios diversos (0.62 %).
El IPC de Guatemala experimentó una variación interanual de 1.17 % en julio 2025. Esta cifra indica una desaceleración en el aumento general de precios, en 0.62 puntos en comparación con el mes anterior (1.79%).
De las trece divisiones de gasto que integran el IPC, la de alimentos (0.1215 %) y transporte (0.0361 %), registraron la mayor incidencia mensual positiva. Por su parte, bebidas alcohólicas es la división de gasto con mayor incidencia mensual negativa (0.0026%).
Por su parte, el IPC de Costa Rica registró una disminución mensual de -0.52 % en julio 2025, la mayor disminución mensual desde febrero 2023 y alcanzó una variación acumulada de -1.34 % en los primeros siete meses del año.
Las divisiones con mayor efecto en la variación mensual del IPC son Alimentos y bebidas no alcohólicas, y Recreación, deporte y cultura. Asimismo, de los 289 bienes y servicios que integran el índice, 47 % bajaron de precio, 34 % subieron de precio y 19 % no presentaron variación.