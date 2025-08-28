Inflación de Centroamérica y República Dominicana siguió disminuyendo en julio

Centroamérica & Mundo

El sector de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo la mayor incidencia en la disminución del Índice de Precios al Consumidor de la región centroamericana.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Los últimos datos referentes al IPC de la región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) muestran que, en julio de 2025, la inflación interanual se ubicó en 1.75 %; disminuyendo en 1.48 puntos porcentuales, respecto a la tasa de inflación de julio de 2024. En Costa Rica, se registró una variación de -0.61 %, en El Salvador de -0.14 %, en Guatemala de 1.16 %, mientras, en Honduras la inflación interanual alcanzó la cifra de 4.41 %, según datos recopilados por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).

En tanto, en Nicaragua y República Dominicana la inflación interanual fue de 0.64 % y 3.40 %, respectivamente. Cabe mencionar que, en términos acumulados, se observó una variación de 1.31 % en la inflación regional. Para el caso de El Salvador, la inflación interanual para julio se ubicó en -0.14 %, inferior al 1.78 % observado doce meses antes, y registrándose una inflación negativa por cuarto mes consecutivo. Así, los sectores que mostraron una mayor contracción durante el periodo fueron transporte (-2.12 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (-1.85 %), recreación y cultura (-1.14 %) y muebles y artículos para el hogar (-0.77 %). El instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE) de Nicaragua informa que la inflación de julio, medida por la variación mensual del IPC, fue de -0.09 % (0.16% en julio de 2024). En la inflación mensual, se observó que tres de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC presentaron contribuciones negativas, ocho registraron contribuciones positivas y una no mostró variación de precios en el mes. Entre las divisiones que reflejaron disminuciones de precios destacaron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.42 %); Recreación y cultura (-2.78 %); y Bebidas alcohólicas y tabaco (-0.19 %). Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por aumentos de precios en las divisiones de: Restaurantes y hoteles (0.51%); y Bienes y servicios diversos (0.62 %).