Inflación en Honduras sube levemente y alcanza 4,55 % a septiembre

Este incremento respondió, en parte, al alza de precios de alimentos industrializados, alquileres de vivienda, servicios médicos, transporte y mantenimiento del hogar, así como de bienes duraderos: vehículos, muebles y artículos de cuidado personal.

Por Agencia EFE La inflación interanual en Honduras durante el tercer trimestre de 2025 se situó en 4,55 %, levemente por arriba del 4,49 % registrado en el mismo período de 2024, informó el Banco Central hondureño (BCH). El informe del BCH señala que la inflación interanual se mantiene dentro del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por la Autoridad Monetaria (4,0 % ± 1 punto porcentual).

El organismo precisó que, de no haberse aplicado las medidas de subsidio estatal, la inflación habría alcanzado el 5,17 %, por lo que dichas políticas de alivio contribuyeron a moderarla en 0,62 puntos porcentuales. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en 0,41 % en septiembre, un aumento de 0,21 puntos porcentuales en comparación con agosto (0,20 %). Este comportamiento fue impulsado principalmente por el sector transporte, que aportó 1,28 % debido al encarecimiento de los boletos aéreos internacionales y las gasolinas El rubro de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles también tuvo un aporte significativo (0,94 %), por el aumento en los precios del alquiler y ciertos servicios de mantenimiento. El Banco Central destacó que la inflación acumulada a septiembre llegó al 4 %, cifra superior al 3,34 % del mismo periodo del año anterior.