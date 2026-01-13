Impacto macrofiscal por bloqueo del Presupuesto de Guatemala para 2026 'parece limitado'

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com El debate fiscal volvió a colocarse en el centro de la agenda política guatemalteca, luego de que el Presupuesto General del Estado para 2026 quedara temporalmente bloqueado por la vía judicial. La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender provisionalmente su entrada en vigor reabrió una discusión que, lejos de ser nueva, se ha convertido en un patrón recurrente en el país. El plan de gastos aprobado por el Congreso a finales de noviembre buscaba mantener una senda de contención fiscal, con un déficit global estimado en torno al 3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) y un balance primario negativo cercano al 1,5 %. En términos macroeconómicos, el diseño no implicaba un giro abrupto respecto a años anteriores.

Sin embargo, su contenido encendió alarmas en distintos sectores por posibles contradicciones con la Constitución. El principal foco de controversia fue la disposición que autorizaba el uso de reservas internacionales para cubrir la suscripción de Guatemala como miembro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Para organizaciones civiles y actores políticos, esta medida vulneraba el artículo 133 de la Carta Magna, que prohíbe al Banco de Guatemala financiar, de forma directa o indirecta, al gobierno central. El riesgo, argumentaron, era erosionar la independencia del banco central y diluir la frontera entre política fiscal y monetaria. Ante estos señalamientos, varias acciones legales fueron presentadas ante la CC, que el 30 de diciembre resolvió otorgar una suspensión provisional. Con ello, el presupuesto de 2026 quedó congelado y la discusión regresó al Congreso, que ahora tiene la posibilidad de introducir ajustes o ampliaciones bajo un marco legal distinto. Desde el Ministerio de Finanzas Públicas se ha insistido en que la medida judicial no implica una paralización del Estado. No obstante, sí obliga al Ejecutivo a operar bajo los límites del presupuesto vigente de 2025, lo que reduce el margen para lanzar nuevos programas, ampliar proyectos existentes o acelerar la inversión pública. En la práctica, el gasto queda condicionado a un techo que no refleja las prioridades planteadas para el nuevo ejercicio fiscal.