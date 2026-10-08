Inflación de Costa Rica rompe racha de 16 meses y registra variación positiva

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Entre los productos y servicios que ejercieron una mayor presión al alza destacaron los huevos de gallina, los vehículos nuevos, la telefonía móvil, el alquiler de vivienda y la papaya.

Por revistaeyn.com La variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Costa Rica volvió a terreno positivo en septiembre de 2026, después de acumular 16 meses consecutivos con registros negativos, de acuerdo con los resultados divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El indicador registró una variación interanual de 0,34 %, lo que marca un cambio en la trayectoria de los precios al consumidor luego de más de un año en terreno negativo. El resultado se produjo tras una variación mensual del IPC de 0,11 % en septiembre, después de dos meses consecutivos en los que el índice había presentado disminuciones.

El comportamiento de los precios durante el mes estuvo determinado por movimientos contrapuestos entre los bienes y servicios que integran el indicador. De los 293 artículos considerados en el IPC, el 33 % registró aumentos de precios, mientras que el 42 % presentó reducciones y el 25 % restante no experimentó cambios frente al mes anterior. Entre los productos y servicios que ejercieron una mayor presión al alza destacaron los huevos de gallina, los vehículos nuevos, la telefonía móvil, el alquiler de vivienda y la papaya.