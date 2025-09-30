Guatemala: empresarios taiwaneses analizan invertir en el país

Estas empresas ofrecen diversidad de productos relacionados con la movilidad eléctrica . Es decir, hay empresas que venden vehículos eléctricos, las que venden las piezas, accesorios, sistemas de energía eléctrica.

Goldie Lee, encargada de la misión, conversó con el periódico La Hora , y precisó que la misión estuvo conformada por 15 empresarios taiwaneses, cinco de ellos participaron de manera presencial y 10 lo hicieron a través de sus catálogos.

Empresarios taiwaneses visitaron Guatemala , en los últimos días. Ellos son parte del sector de vehículos eléctricos "que llegaron a Guatemala para promover la energía verde", indicó la embajada de Taiwán en el país, en sus redes sociales.

Lee confirmó que hay dos empresas de la misión que están interesadas en invertir en Guatemala y están en busca de socios. Refiere que a estos potenciales inversionistas "les gustaría tener más información de Guatemala, porque quieren invertir aquí, así que en el futuro podrán ofrecer servicios mejores para los consumidores locales y los socios locales".

Una de las empresas interesadas es Formosa Smart Energy, la cual está explorando el medio ambiente y la otra sería ZAU, que ofrece motos, bicicletas y patinetas eléctricas. Tron es otra empresa que visitó Guatemala como parte de la referida misión.

Actualmente ya hay una empresa instalada en Guatemala, esta es iMeier Green Technology, con la cual se ensamblan Tuk Tuks eléctricos o e-Tuk Tuks.

Guatemala es uno de los países que mantiene relaciones diplomáticas con la República de China en Taiwán.

La rueda de negocios fue impulsada por el Ministerio de Relaciones exteriores de la República de China en Taiwán, a través del Consejo Directivo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA), con el fin de fortalecer las relaciones comerciales y la cooperación bilateral con Guatemala.