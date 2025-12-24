Empresarios piden blindar frontera de México y Guatemala tras choques entre carteles

Empresas & Management

Por Agencia EFE Luego de los enfrentamientos en la frontera entre México y Guatemala entre grupos del crimen organizado, que dejaron un saldo de un civil muerto y un militar guatemalteco herido, empresarios de la región y organizaciones civiles llamaron a las autoridades federales y del estado de Chiapas a “blindar” la zona con elementos de seguridad. El presidente de la organización Pro-centro de los comerciantes y empresarios del centro de Tapachula, César García Jiménez, pidió que se “proteja y se refuerce la seguridad” en la zona fronteriza, ante la lucha de los carteles que están provocando temor entre los habitantes del sur de México.

“Necesitamos más presencia militar y federal por el lado nuestro (México), es muy porosa nuestra frontera sur, es muy fácil cruzar y eso hace que también los malos lleguen introducirse aquí a Chiapas”, expuso García Jiménez desde la mayor ciudad de la frontera sur de México. En este sentido, advirtió que el clima de inseguridad en la zona, ha alejado hasta un 30 % la llegada de visitantes guatemaltecos, situación que pone en números rojos a los empresarios mexicanos, especialmente en el mes de diciembre donde esperaban una recuperación económica. En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), Abel Méndez Ruiz, mostró su preocupación porque, dijo, la frontera “está descuidada” y no hay autoridad que la proteja. “Si necesitamos realmente que se cuide más la frontera (...) que haya más control, más operativos y seguridad para que Tapachula vuelve a tener el control como se tenía antes y que exista buena coordinación de seguridad”, indicó. En el mismo sentido se pronunció Alfredo de la Cruz Cordero, representante de la Asociación Nueva Generación Vinculación Social, quien exigió que se realice una “limpieza”. “Queremos que pongan atención especial en todo lo que es el Soconusco hasta la frontera de Guatemala, es necesario y urgente porque es una zona 100 % productiva y mientras no se cuide (...) es una zona muy rica donde hay personas que están trabajando para una mayor producción para esta zona”, subrayó.