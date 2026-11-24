Centroamérica & Mundo

México propone a China aumentar entrada de sus productos para reducir déficit

El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, estimó que este año China exportará a México mercancías por más de US$130.000 millones, mientras que las ventas mexicanas al país asiático rondarán los US$10.000 millones.

Por Agencia EFE México y China acordaron en Pekín crear un grupo de trabajo para impulsar las exportaciones mexicanas al mercado chino y reducir la brecha comercial entre ambos países, informó la Secretaría de Economía de México. El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, estimó que este año China exportará a México mercancías por más de US$130.000 millones, mientras que las ventas mexicanas al país asiático rondarán los US$10.000 millones.

“Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones”, dijo Ebrard, según el comunicado divulgado por Economía. Ebrard y el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, encabezaron la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China. La cita dio seguimiento al encuentro que mantuvieron la semana pasada la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Shenzhen, durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El secretario pidió a Wang acelerar la autorización de los protocolos que México necesita para exportar aguacate, limón, carne de bovino y de cerdo, sorgo y productos acuáticos procesados. Algunos de estos trámites llevan una década pendientes, según Economía.