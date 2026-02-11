Finanzas

Moody's: Desempeño fiscal de El Salvador se fortaleció en 2025 y se esperan mejoras adicionales

Moody's cambió la perspectiva del Gobierno de El Salvador a positiva desde estable y ha reafirmado la calificación de B3 impulsada por la aún alta carga de deuda del gobierno.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El desempeño fiscal de El Salvador se fortaleció significativamente en 2025 y se esperan mejoras adicionales, señala Moody's Ratings. El ajuste fiscal estuvo impulsado por recortes en la masa salarial y controles actuales de gasto más estrictos, reforzados por ganancias fiscales derivadas de inspecciones aduaneras reforzadas, un uso más amplio de facturas electrónicas y medidas que ampliaron la base impositiva. "Basándonos en los resultados fiscales hasta noviembre de 2025, estimamos que el déficit se redujo al 3 % del PIB a finales de año, una reducción de 1,5 puntos porcentuales respecto al año anterior y que se reducirá aún más al 2,3 % del PIB en 2026 y al 2,2 % en 2027", apunta Moody's .

Las medidas de consolidación permitieron a las autoridades salvadoreñas impulsar la inversión pública manteniendo estable el déficit del sector público no financiero en términos nominales, sin que la actividad económica afectara a la fiscalidad. El aumento de la inversión pública ha estimulado el sector de la construcción, lo que ha sido positivo para el crecimiento económico. Estiman que el crecimiento real del PIB se aceleró al 4 % en 2025 desde el 2,6 % en 2024 y Moody's prevé que se mantendrá por encima de la tendencia, situándose en un 3,1 % en 2026. En línea con los referentes estructurales del programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), las autoridades de El Salvador están impulsando varias reformas clave para fortalecer la eficiencia del sector público y la sostenibilidad fiscal. Déficits fiscales más estrechos combinados con operaciones de gestión de pasivos nacionales que reducen la deuda a corto plazo están reduciendo las necesidades de financiación. "Estimamos que las necesidades de financiación caerán al 9,1% del PIB en 2026, desde el 9,8 % en 2025 y el 18,3 % en 2024. El progreso continuo en este ámbito reducirá los riesgos de liquidez del gobierno", apunta la agencia.