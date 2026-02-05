Centroamérica & Mundo

Nicaragua suspende zarpes a embarcaciones en el Caribe por frente frío

La Naval nicaragüense explicó en una declaración que no emitirán zarpes a las embarcaciones menores, de turismo y de pesca que tengan como destino mar abierto y comunidades costeras del Caribe, hasta nuevo aviso, como una medida de seguridad por la presencia del frente frío.

Por Agencia EFE La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua informó que suspendió el zarpe a las embarcaciones en el Caribe nicaragüense por visibilidad reducida causada por el frente frío que afecta a Centroamérica. La Naval nicaragüense explicó en una declaración que no emitirán zarpes a las embarcaciones menores, de turismo y de pesca que tengan como destino mar abierto y comunidades costeras del Caribe, hasta nuevo aviso, como una medida de seguridad por la presencia del frente frío.

La Fuerza Naval comunicó que mantiene vigilancia sobre el frente frío número 32, que se desplaza en el noroeste del mar Caribe nicaragüense, generando vientos de 19 a 29 nudos (45 a 50 km/h) y olas de 2,3 metros de altura, acompañados con lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas, causando visibilidad reducida en las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur. "Se recomienda a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a puerto seguro, esto con el fin de evitar hechos que lamentar", instó la Naval. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE