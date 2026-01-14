Encuesta: 71 % de la población mundial ve 2026 con optimismo, pero hay señales tensas

Inteligencia E&N

La economía permanece en el centro de las dudas: el 49 % cree que la economía mundial se fortalecerá, mientras el 51 % se mantiene escéptico, lo que revela un optimismo prudente, según el estudio global Predictions for 2026, realizada por Ipsos en 30 países.

Por revistaeyn.com La nueva edición del estudio global Predictions for 2026, realizada por Ipsos en 30 países, ofrece una radiografía precisa de cómo las personas evalúan el año que termina y qué esperan del que comienza. Aunque dos de cada tres encuestados -un 66 %- consideran que 2025 fue un mal año para su país, y la mitad - 50 %- afirma que también lo fue a nivel personal, el clima social global muestra un repunte. Casi tres cuartas partes -71 %- confían en que 2026 será mejor que 2025, una señal consistente de recuperación anímica que se sostiene desde la postpandemia.

La economía; sin embargo, permanece en el centro de las dudas: el 49 % cree que la economía mundial se fortalecerá, mientras el 51 % se mantiene escéptico, lo que revela un optimismo prudente. “Predictions for 2026 nos muestra que, incluso en contextos de volatilidad, las personas buscan recuperar previsibilidad y construir nuevas formas de bienestar. El optimismo crece y se diversifica, especialmente entre quienes priorizan tiempo de calidad, actividad física y equilibrio emocional”, afirma Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicaciones de Ipsos Argentina. *Economía y empleo: un optimismo moderado en medio de temores de recesión y avances de la IA El panorama económico global sigue atravesado por temores persistentes. Casi la mitad de la población —48 %— considera posible que su país entre en recesión en 2026, una percepción que se combina con expectativas divididas respecto al bolsillo: el 47 % cree que dispondrá de más ingresos, mientras el 44 % lo descarta. A esto se suma la inquietud financiera: el 39% teme un colapso de los mercados bursátiles. La inteligencia artificial vuelve a concentrar miradas: el 67 % de los encuestados por Ipsos cree que provocará la pérdida de empleos, aunque el 43 % reconoce que también puede generar nuevas oportunidades laborales, un contraste que describe la dualidad con la que la sociedad enfrenta la transformación tecnológica. *Seguridad y clima: un mundo alerta ante riesgos sociales y ambientales En materia de seguridad, el estudio anticipa un año marcado por la preocupación. Casi un tercio de los encuestados —29 %— considera probable que su país sufra un ataque terrorista, mientras el 46 % cree que la seguridad interna empeorará. La posibilidad de protestas masivas también gana terreno: el 59 % espera disturbios de gran escala, lo que sugiere que la conflictividad social seguirá siendo un factor determinante durante 2026.