Encuesta: 71 % de la población mundial ve 2026 con optimismo, pero hay señales tensas

Por revistaeyn.com
La nueva edición del estudio global Predictions for 2026, realizada por Ipsos en 30 países, ofrece una radiografía precisa de cómo las personas evalúan el año que termina y qué esperan del que comienza. Aunque dos de cada tres encuestados -un 66 %- consideran que 2025 fue un mal año para su país, y la mitad - 50 %- afirma que también lo fue a nivel personal, el clima social global muestra un repunte.
Casi tres cuartas partes -71 %- confían en que 2026 será mejor que 2025, una señal consistente de recuperación anímica que se sostiene desde la postpandemia.
La economía; sin embargo, permanece en el centro de las dudas: el 49 % cree que la economía mundial se fortalecerá, mientras el 51 % se mantiene escéptico, lo que revela un optimismo prudente.
“Predictions for 2026 nos muestra que, incluso en contextos de volatilidad, las personas buscan recuperar previsibilidad y construir nuevas formas de bienestar. El optimismo crece y se diversifica, especialmente entre quienes priorizan tiempo de calidad, actividad física y equilibrio emocional”, afirma Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicaciones de Ipsos Argentina.
*Economía y empleo: un optimismo moderado en medio de temores de recesión y avances de la IA El panorama económico global sigue atravesado por temores persistentes. Casi la mitad de la población —48 %— considera posible que su país entre en recesión en 2026, una percepción que se combina con expectativas divididas respecto al bolsillo: el 47 % cree que dispondrá de más ingresos, mientras el 44 % lo descarta. A esto se suma la inquietud financiera: el 39% teme un colapso de los mercados bursátiles.
La inteligencia artificial vuelve a concentrar miradas: el 67 % de los encuestados por Ipsos cree que provocará la pérdida de empleos, aunque el 43 % reconoce que también puede generar nuevas oportunidades laborales, un contraste que describe la dualidad con la que la sociedad enfrenta la transformación tecnológica.
*Seguridad y clima: un mundo alerta ante riesgos sociales y ambientales En materia de seguridad, el estudio anticipa un año marcado por la preocupación. Casi un tercio de los encuestados —29 %— considera probable que su país sufra un ataque terrorista, mientras el 46 % cree que la seguridad interna empeorará. La posibilidad de protestas masivas también gana terreno: el 59 % espera disturbios de gran escala, lo que sugiere que la conflictividad social seguirá siendo un factor determinante durante 2026.
En paralelo, el clima continúa ocupando un lugar central en las inquietudes globales. El 80 % de los encuestados por Ipsos cree que las temperaturas aumentarán y el 69 % anticipa más fenómenos climáticos extremos. Aunque el 48 % confía en que los gobiernos establecerán metas más ambiciosas para reducir emisiones, ese nivel de expectativa marca un leve retroceso frente al año pasado, señalando cierto desgaste en la confianza pública.
*Hábitos y bienestar: desconexión digital, más ejercicio y el Mundial como cita colectiva La dimensión personal del estudio refleja un giro marcado hacia la búsqueda de bienestar. El 82 % planea pasar más tiempo con familia y amigos, y el 75 % quiere ejercitarse más, mientras el 60 % espera dedicar más atención a su apariencia personal. A su vez, el 37 % asegura que intentará reducir su uso de redes sociales, un dato que confirma el agotamiento ante la saturación digital.
En este contexto, el deporte aparece como un punto de encuentro global: el 59 % afirma que seguirá el Mundial de Fútbol 2026, consolidando al torneo como un evento de relevancia social y emocional para millones de personas.
*Migraciones y demografía: fronteras más estrictas y temores sobre el futuro poblacional Las expectativas sobre migración muestran una moderación respecto al año anterior. Aunque el 62 % cree que la inmigración aumentará, este valor se reduce en relación con ediciones previas. En Estados Unidos —donde las reformas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump marcaron la agenda reciente— solo el 29 % de los encuestados por Ipsos cree que el flujo migratorio crecerá.
Respecto al futuro demográfico, el 40 % anticipa que su país podría experimentar una reducción poblacional, con Japón, Rumania y Corea del Sur entre los casos donde esta percepción es más pronunciada.