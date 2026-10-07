Panamá: economía sólida pero debe mantener disciplina fiscal y mejorar educación

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El FMI destacó que la actividad económica "ha sorprendido positivamente" en 2026, impulsada por un fuerte sector del transporte, la logística, el turismo y los servicios financieros", con una inflación superior al 2 % debido al alza del petróleo.

Por Agencia EFE La economía de Panamá está sólida, con un crecimiento estimado de alrededor del 5 % y una inflación del poco más del 2 % en 2026, y debe mantener la disciplina fiscal, mejorar la educación, la flexibilidad del gasto y las medidas anticorrupción para atraer inversión, indicó el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI destacó que la actividad económica "ha sorprendido positivamente" en 2026, impulsada por un fuerte sector del transporte, la logística, el turismo y los servicios financieros", con una inflación superior al 2 % debido al alza del petróleo.

Las perspectivas a mediano plazo son favorables, con un crecimiento del PIB de entre el 4 % y 5 % impulsado por la inversión relacionada con el Canal de Panamá - que proyecta, entre otros, la construcción de dos puertos y un nuevo embalse - la mejora de la conectividad, la continua expansión de los servicios y una recuperación gradual de la inversión y el crédito privados. Estas perspectivas afrontan riesgos externos, como menor crecimiento o comercio mundial, e internos, como los desajustes fiscales, las tensiones sociales, los asuntos legales y de arbitraje pendientes relacionados con la mina Cobre Panamá y las concesiones portuarias, y la reaparición de la sequía debido a El Niño, que "podrían afectar la confianza y el crecimiento". La mina Cobre Panamá, un proyecto de 10.000 millones de dólares que representaban más del 4 % del PIB, fue cerrada en noviembre de 2023 luego que un fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del contrato ley de la concesión.