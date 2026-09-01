Panamá renueva plan de acción con la FAO para erradicar el hambre con técnicas agrícolas

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El plan de trabajo o Marco de Programación por País (MPP) 2026-2030 se basa en fortalecer "la productividad agropecuaria y la agricultura familiar, la pesca y acuicultura sostenibles, la gestión responsable de los recursos naturales, la sanidad agropecuaria", según la información oficial.

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmaron la renovación por cinco años más del plan de trabajo para erradicar el hambre con técnicas de desarrollo agroalimentario principalmente, en un país que ha reducido la subalimentación del 23,3 % al 4,7 %. El plan de trabajo o Marco de Programación por País (MPP) 2026-2030 se basa en fortalecer "la productividad agropecuaria y la agricultura familiar, la pesca y acuicultura sostenibles, la gestión responsable de los recursos naturales, la sanidad agropecuaria", según la información oficial.

También incluye "la innovación y digitalización, la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, y el acceso a dietas saludables" para "acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios del país", destaca el comunicado de la FAO. Por los próximos cinco años, además, se buscará "profundizar las acciones conjuntas en adaptación y mitigación frente al cambio climático, restauración productiva, gobernanza territorial y fortalecimiento de las economías rurales, colocando en el centro el bienestar y las oportunidades de las comunidades panameña". “Panamá se encuentra cada vez más cerca de salir del mapa mundial del hambre. Es un logro extraordinario que debemos reconocer y celebrar”, destacó el subdirector general de la FAO y representante regional para América Latina y el Caribe, Rene Orellana Halkyer. Panamá logró reducir la "prevalencia de la subalimentación" en los últimos 25 años, al pasar de 23,3 % en el período 2000-2002 a 4,7 % en 2023-2025, de acuerdo con los datos del Informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2026 (SOFI), acercando al país a "salir del mapa mundial del hambre".