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El ATI-2, concluido en 2015, amplió la cobertura del Acuerdo sobre Tecnología de la Información mediante la inclusión de productos como pantallas táctiles, equipos de navegación GPS, consolas de videojuegos, equipos médicos avanzados y otros bienes tecnológicos de alta importancia para la economía digital.

Por revistaeyn.com Panamá presentó formalmente su solicitud para adherirse a la ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI-2) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante una nota suscrita por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. La solicitud fue comunicada oficialmente el 19 de noviembre durante una reunión del Comité del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) celebrada en la sede de la OMC en Ginebra, Suiza. En esa ocasión, Panamá reiteró su decisión de avanzar hacia su incorporación al ATI-2.

La declaración panameña, presentada por el embajador de Panamá ante la OMC, Alfredo Suescum, fue recibida favorablemente por los miembros participantes, quienes expresaron su satisfacción por la iniciativa y manifestaron su interés en que el proceso avance con celeridad hasta la conclusión de las negociaciones. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que esta decisión forma parte de la estrategia nacional para impulsar nuevos sectores productivos y fortalecer la competitividad del país. “Panamá está trabajando para ampliar y diversificar su economía, incorporando nuevas actividades de mayor valor agregado. Nuestra participación en el ATI-2 es coherente con esa visión y reafirma nuestro compromiso con el comercio abierto, la atracción de inversiones y la integración de Panamá en las cadenas globales de tecnología”, puntualizó el Ministro. La decisión también guarda estrecha relación con la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, lanzada por Panamá este año, la cual impulsa el desarrollo de sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores y la microelectrónica. En este contexto, la incorporación al ATI-2 contribuirá a generar condiciones más favorables para atraer inversiones, promover la innovación y facilitar el acceso a tecnologías de última generación.