Centroamérica & Mundo

FMI inicia en Honduras revisiones de un acuerdo que daría acceso a US$240 millones

Honduras y el FMI alcanzaron en 2023 un acuerdo técnico que otorga al país acceso a unos US$823 millones para respaldar reformas económicas y que vence en septiembre próximo.

Por Agencia EFE Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Honduras para realizar la cuarta y quinta revisión del acuerdo económico suscrito en septiembre de 2023, un proceso que, de culminar con éxito, permitirá al país acceder a US$240 millones, informó una fuente oficial. El ministro hondureño de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico, Emilio Hernández, afirmó que los técnicos del organismo multilateral realizarán una "radiografía completa" de la situación financiera del país centroamericano.

La misión del FMI permanecerá cerca de dos semanas en Tegucigalpa y sostendrá reuniones con autoridades de la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras (BCH), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR). El equipo técnico tiene previsto además dialogar con el sector privado, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, con el objetivo de obtener una perspectiva integral del entorno financiero hondureño, detalló Hernández. De obtener el visto bueno en estas revisiones, Honduras podrá acceder a unos US$240 millones, recursos que ingresará directamente a la caja única del Estado, lo que supondría un "gran alivio" para las finanzas públicas en el corto plazo, explicó el ministro de Finanzas.