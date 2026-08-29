Fitch: Posiciones fiscales en Latinoamérica son resilientes a primera mitad del año

Centroamérica & Mundo

Fitch Ratings apunta que la deuda seguirá aumentando en la mitad de los soberanos de la región para lo que resta de 2026.

Por revistaeyn.com Las posiciones fiscales en América Latina han sido en general resilientes en 2026 según datos de la primera mitad del año, según Fitch Ratings en un nuevo panel de control. Los saldos fiscales son en su mayoría estables o están mejorando. Solo están en camino de deteriorarse en Brasil, Paraguay, Guatemala y Argentina. Los datos fiscales de Colombia tienen el mayor retraso (aún solo disponible hasta abril), y su equilibrio probablemente empeorará en medio de un cambio de gobierno y un fuerte terremoto.

Las ganancias extraordinarias de ingresos por materias primas han impulsado las mayores mejoras fiscales (Chile, Ecuador y Perú). Pero los ingresos no relacionados con materias primas también han sido dinámicos, debido a subidas de impuestos (Brasil) o posibles ganancias administrativas (Ecuador, Centroamérica), señala Fitch Ratings. Las caídas de ingresos en algunos lugares reflejan contracciones económicas (Bolivia) o lentitud (Argentina), o apreciación cambiaria (Costa Rica y Paraguay). El crecimiento del gasto ha sido alto en varios lugares, y donde ha sido bajo, esto se ha debido principalmente a recortes a la inversión (Argentina, Bolivia, Chile, México, Panamá, Perú y Uruguay) que pueden ser difíciles de mantener. El gasto principal de Brasil está en camino de crecer significativamente a pesar del límite legal, y los costes de intereses están en aumento. Las presiones de gasto en Paraguay harán que no alcance su objetivo fiscal.