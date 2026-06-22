Panamá alberga celebración por los 200 años del Congreso Anfictiónico

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Panamá conmemora los 200 años del Congreso Anfictiónico, la asamblea convocada por Bolívar en la capital panameña entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 en un intento de unificar a los Estados americanos recién independizados de España.

Por Agencia EFE El Bicentenario del Congreso Anfictiónico, esa reunión convocada en 1826 por Simón Bolívar para intentar conformar una liga integrada por los recién independizados Estados americanos, arrancó con un homenaje al prócer al que asistieron altos dignatarios de Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador. Las autoridades de Exteriores de Panamá colocaron una ofrenda floral al busto de Simón Bolívar (1783-1830) ubicado dentro de la sede de la Cancillería panameña, en el colonial Casco Antiguo capitalino, antes de la llegada de los invitados de alto nivel.

Acto seguido, arribaron al patio central de la sede de la diplomacia panameña los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y Honduras, Nasry Asfura, junto con los vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y Ecuador, María José Pinto, en sustitución de Daniel Noboa. También entraron cancilleres, representantes, y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin. Los presentes fueron recibidos por el presidente José Raúl Mulino así como por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y la primera dama Maricel Cohen. Habrán "acuerdos vinculantes en el marco del Sistema Interamericano, en el marco de la Asociación de Estado del Caribe y de otros organismos que se reúnen, pero sobre todo un compromiso firme e infranqueable con el sistema multilateral, con la democracia como forma de gobierno y con la cooperación internacional como un mecanismo para alcanzar el desarrollo de los pueblos", dijo el vicecanciller panameño, Carlos Guevara Mann, a los medios previo al arranque.