Trump retira a Troy Edgar para nombramiento como embajador en El Salvador

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Con el retiro de la nominación de Troy Edgar queda vacante la representación diplomática en el país centroamericano, donde William Duncan concluyó su misión como embajador en 2025.

Por Agencia EFE La Casa Blanca retiró la nominación de Troy Edgar para embajador de Estados Unidos en El Salvador, luego de haber sido anunciado para el cargo en diciembre pasado, y volverá a su antiguo puesto como subsecretario de Seguridad Nacional. La decisión del presidente, Donald Trump, de cambiar a Edgar como representante de la diplomacia estadounidense en San Salvador fue comunicada al Senado, cámara encargada de ratificar a los embajadores.

De acuerdo a un reporte del medio especializado Político, Edgar, quien se desempeñó como 'número dos' del Departamento de Seguridad bajo la dirección de Kristi Noem, cesada en marzo, regresó a su antigua posición pero ahora bajo el mando del nuevo titular, Markwayne Mullin. Edgar también fue el director financiero del departamento durante los últimos meses de 2020 en el primer mandato de Trump, donde asumió la responsabilidad de administrar los fondos para el muro fronterizo con México y otros programas migratorios.