Acuerdo comercial entre Guatemala y EEUU es clave para la atracción de inversión

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) espera que, al cierre de 2026, la inversión extranjera directa mantenga crecimiento, una tendencia que podría afianzarse si Guatemala alcanza el grado de inversión crediticio.

Este panorama se analizó en el encuentro "Forecast Guatemala 2027 – Perspectivas Económicas y de Negocios", un espacio estratégico que reunió a autoridades, representantes del sector privado y expertos nacionales e internacionales para analizar las perspectivas económicas del país, los retos para la competitividad y las oportunidades de inversión que marcarán la agenda empresarial hacia 2027.

A julio de 2026, el Banco de Guatemala mantiene su proyección de crecimiento en 4% para elaño en curso, proyección que se sostiene para el año 2027, con un déficit fiscal de 3,7 % del Producto Interno Bruto (PIB), datos que consideran las tendencias globales que impactarán el desarrollo empresarial y los sectores con mayor potencial de crecimiento.

El 2027, será el primer año completo de vigencia del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos (ART, por sus siglas en inglés), "una oportunidad que se mantiene para fortalecer la competitividad y la inversión considerando que amplía el accesopreferencial al mercado estadounidense y afianza la relación comercial entre ambos países".