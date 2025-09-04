El liderazgo en un mundo turbulento requiere autoconciencia y estabilidad

Empresas & Management

El autoconocimiento y las habilidades blandas para motivar a la fuerza laboral son cada vez más necesarias para los líderes en un entorno empresarial en rápida evolución.

Por revistaeyn.com En un tiempo marcado por la incertidumbre y la velocidad de los cambios, el liderazgo efectivo vuelve a enfocarse en lo humano. El Foro Económico Mundial sostiene que, más allá de las capacidades técnicas o de la visión estratégica, lo que diferencia a los líderes sobresalientes es la autoconciencia: la capacidad de conocerse a sí mismos y, a partir de ahí, conectar genuinamente con equipos y comunidades. Esa introspección no es un lujo, sino un componente central del éxito organizacional. Los retos contemporáneos —ciberseguridad, cambio climático, disrupciones en las cadenas de suministro y la llegada masiva de la inteligencia artificial— exigen que los líderes conjuguen conocimientos del contexto con habilidades blandas como la creatividad, la resiliencia y la curiosidad.

El informe sobre el futuro del trabajo recalca que estas competencias humanas serán cada vez más valiosas en la fuerza laboral. En consecuencia, gestionar desde la empatía y empoderar a otros se convierte en una ventaja competitiva que va más allá del mero dominio técnico. La humildad y la capacidad de admitir límites emergen como pilares del buen liderazgo. En un mundo donde ningún ejecutivo puede dominar todos los frentes, aceptar las propias limitaciones y buscar colaboración permite enfrentar la complejidad con mayor eficacia. La introspección ayuda a detectar sesgos personales y barreras, lo que facilita la toma de decisiones y estimula un ambiente donde los colaboradores se sienten seguros para aportar y cuestionar.