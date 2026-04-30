AJE Nicaragua, primera empresa en Centroamérica en recibir reconocimiento de Ecolab R3

Este reconocimiento forma parte de una plataforma global de Ecolab mediante la cual se identifican, ejecutan y documentan proyectos que generan impactos positivos en productividad, reducción del consumo de agua, uso eficiente de energía, disminución de emisiones y optimización de costos operativos.

En las instalaciones de AJE Nicaragua fue entregado el reconocimiento global de Ecolab, una iniciativa orientada a destacar los logros conjuntos en sostenibilidad, eficiencia operativa y protección ambiental alcanzados junto a sus clientes estratégicos.

En esta ocasión, AJE Nicaragua fue reconocida por su destacada contribución a la eficiencia operativa y al uso responsable de los recursos, alcanzando resultados concretos como un ahorro de US228.000 en costos totales de operación, la recuperación de 254 horas productivas y un ahorro anual de 672 m³ de agua.

Ecolab es líder global en soluciones y servicios relacionados con agua, higiene y prevención de infecciones. La compañía trabaja junto a clientes de distintos sectores para optimizar operaciones, reducir impactos ambientales y promover el uso eficiente de los recursos.

“Este evento tiene un valor especial para Ecolab, ya que nos permite reconocer públicamente a clientes comprometidos con la excelencia operacional. En esta ocasión, se otorga el reconocimiento a AJENIC por su destacada contribución a la eficiencia operativa. Es importante mencionar que AJE Nicaragua es la primera empresa de Centroamérica en recibir este reconocimiento”, expresó Isabel Blanco, Gerente Senior Regional de Marketing de Ecolab.

Por la relevancia de este logro, el evento contó con la participación de líderes regionales de Ecolab LATAM, quienes destacaron el valor de construir alianzas estratégicas que permitan acelerar la agenda de sostenibilidad en la región.

Para AJE Nicaragua, este reconocimiento representa un hito importante dentro de su compromiso con la mejora continua, la excelencia operacional y la sostenibilidad como parte integral del negocio.