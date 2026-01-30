Procrastinar es señal que algo no está bien, dice neurocientífica ¿Cómo vencerla?

Según Le Cunff, doctora en neurociencia y autora de Tiny Experiments: How to Live Freely in a Goal-Obsessed World, el mayor problema de la procrastinación no es el retraso en sí, sino la carga emocional que lo rodea.

Procrastinar suele venir acompañado de culpa. Para muchas personas, aplazar una tarea es casi sinónimo de pereza o falta de disciplina. Sin embargo, la neurocientífica Anne-Laure Le Cunff propone una lectura muy distinta: posponer no es un defecto de carácter, sino una señal de que algo no está funcionando como debería.

Desde pequeños, explica, se nos ha enseñado a interpretar el aplazamiento como un fallo personal. El resultado es un círculo vicioso: cuanto más nos culpamos por no avanzar, menos energía y claridad tenemos para retomar la tarea.

La especialista invita a cambiar el enfoque. En lugar de ignorar esa resistencia interna o intentar superarla a la fuerza, propone escucharla. Para ella, la procrastinación funciona como un mensaje del cerebro que advierte que algo —en el plano mental, emocional o práctico— no encaja en ese momento.

Con esa idea, Le Cunff desarrolló un método sencillo que llama el “triple chequeo”. La clave es preguntarse desde dónde nace el bloqueo: de la cabeza, del corazón o de la mano. Si el problema está en la cabeza, significa que, a nivel racional, no existe una convicción clara de que la tarea valga la pena. Tal vez no se entiende su propósito o no se percibe como alineada con los objetivos generales.

Cuando el obstáculo proviene del corazón, el freno es emocional. La tarea se percibe como aburrida, poco estimulante o incluso desagradable. En estos casos, el cerebro evita el esfuerzo anticipando una experiencia negativa. Finalmente, si el problema está en la mano, el origen es práctico: falta de habilidades, herramientas, tiempo o apoyo para ejecutar el trabajo con confianza.