Arcos Dorados abre portal para ofrecer terrenos para nuevos restaurantes

Por revistaeyn.com

Arcos Dorados habilitó un portal para que propietarios de terrenos puedan presentar sus propiedades como posibles ubicaciones para el desarrollo de nuevos restaurantes McDonald's en América Latina y el Caribe.

La compañía busca terrenos en ubicaciones estratégicas, con alto tránsito, buena visibilidad y condiciones adecuadas para construir restaurantes, idealmente con fácil acceso vehicular y peatonal para implementar formatos con drive-thru.