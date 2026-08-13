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Arcos Dorados abre portal para ofrecer terrenos para nuevos restaurantes

La compañía busca terrenos en ubicaciones estratégicas, con alto tránsito, buena visibilidad y condiciones adecuadas para construir restaurantes, idealmente con fácil acceso vehicular y peatonal para implementar formatos con drive-thru.

  • Arcos Dorados abre portal para ofrecer terrenos para nuevos restaurantes

    McDonald’s habilitó un canal digital directo para que propietarios y promotores postulen terrenos comerciales, priorizando ubicaciones de alto tráfico y visibilidad. Foto de cortesía
2026-08-13

Por revistaeyn.com

Arcos Dorados habilitó un portal para que propietarios de terrenos puedan presentar sus propiedades como posibles ubicaciones para el desarrollo de nuevos restaurantes McDonald's en América Latina y el Caribe.

La compañía busca terrenos en ubicaciones estratégicas, con alto tránsito, buena visibilidad y condiciones adecuadas para construir restaurantes, idealmente con fácil acceso vehicular y peatonal para implementar formatos con drive-thru.

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Las propiedades presentadas serán evaluadas por el equipo de Real Estate de la compañía, que revisará criterios técnicos, documentación, accesibilidad y potencial de desarrollo.

Si el terreno cumple con los criterios establecidos, Arcos Dorados podrá avanzar a una etapa de evaluación técnica y una eventual propuesta de negocio.

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