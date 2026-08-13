Arcos Dorados abre portal para ofrecer terrenos para nuevos restaurantes

Por revistaeyn.com
Arcos Dorados habilitó un portal para que propietarios de terrenos puedan presentar sus propiedades como posibles ubicaciones para el desarrollo de nuevos restaurantes McDonald's en América Latina y el Caribe.
La compañía busca terrenos en ubicaciones estratégicas, con alto tránsito, buena visibilidad y condiciones adecuadas para construir restaurantes, idealmente con fácil acceso vehicular y peatonal para implementar formatos con drive-thru.
Las propiedades presentadas serán evaluadas por el equipo de Real Estate de la compañía, que revisará criterios técnicos, documentación, accesibilidad y potencial de desarrollo.
Si el terreno cumple con los criterios establecidos, Arcos Dorados podrá avanzar a una etapa de evaluación técnica y una eventual propuesta de negocio.