Asociación de Gerentes de Guatemala celebró la 20ª edición del galardón Gerente del Año

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En la categoría principal, Gerente del Año 2026, el reconocimiento fue otorgado a Luis Lara Grojec, gerente general y director corporativo de Banco Industrial, por su liderazgo y visión estratégica en el ámbito empresarial.

Por revistaeyn.com La Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) celebró la vigésima edición del galardón Gerente del Año 2026, una distinción que reconoce el liderazgo empresarial, la innovación y las contribuciones de ejecutivos y emprendedores al desarrollo económico y social del país. La ceremonia se realizó en el hotel Westin Camino Real y reunió a empresarios, gerentes, emprendedores, representantes de distintos sectores productivos y medios de comunicación, en una velada dedicada a destacar la excelencia en la gestión empresarial guatemalteca.

En la categoría principal, Gerente del Año 2026, el reconocimiento fue otorgado a Luis Lara Grojec, gerente general y director corporativo de Banco Industrial, por su liderazgo y visión estratégica en el ámbito empresarial. Esta distinción constituye el máximo reconocimiento que entrega la asociación a quienes contribuyen al desarrollo del país desde posiciones de alta dirección. La AGG también distinguió a otros cuatro líderes en las categorías relacionadas con innovación y emprendimiento. Marie Bell Archila, gerente general de Grupo Emisoras Unidas, obtuvo el premio de Innovación comercial; María Cristina Quiñónez, fundadora y directora general de Vedanta Center, fue reconocida en Innovación organizacional; mientras que Patty Díaz, gerente general de Multitubo, S.A., ganó en Innovación productiva. En la categoría Start Up, que reconoce proyectos empresariales con propuestas innovadoras y sostenibles, el galardón fue para Piero Coen Dávila, cofundador y CEO de OSMO.