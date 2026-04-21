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Almacenamiento de energía fotovoltaica crece más del 30 % en México y Centroamérica

De acuerdo con especialistas, los altos precios del petróleo impactan directamente en el costo de la electricidad, lo que se traduce en mayores gastos para los consumidores y hace más atractiva la adopción de energías renovables y soluciones de almacenamiento.

Por Agencia EFE El alza en los costos eléctricos y la creciente demanda energética están acelerando la adopción de almacenamiento fotovoltaico en México y Centroamérica, donde el sector registra tasas de crecimiento de más del 30 % anual, afirmó Alba Min Ye, CEO de Solis Latam. Durante la Expo RE+ en Guadalajara (México), la firma Solis presentó su nueva generación de sistemas de almacenamiento, incluyendo los inversores EverCore para aplicaciones comerciales e industriales, desarrollados sobre una plataforma híbrida de 125 kilovatios (kW). En este contexto, la empresa destacó que México se mantiene como uno de los mercados solares más dinámicos de América Latina.

De acuerdo con especialistas, los altos precios del petróleo impactan directamente en el costo de la electricidad, lo que se traduce en mayores gastos para los consumidores y hace más atractiva la adopción de energías renovables y soluciones de almacenamiento. Según Grand View Research, el mercado de almacenamiento en baterías en América Latina pasará de US$889.9 millones en 2024 a más de US$6,.300 millones en 2030, lo que implica una tasa de crecimiento anual cercana al 40 %. En el ámbito regulatorio, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) actualizó recientemente las disposiciones aplicables a la generación distribuida, incorporando de manera explícita el almacenamiento como parte de las instalaciones fotovoltaicas con baterías, un elemento que no estaba claramente definido en la normativa previa.