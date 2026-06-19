Billonario o trillonario ¿Cuál es la forma correcta de llamar a Elon Musk?

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Con motivo de las noticias sobre la fortuna de Elon Musk, se han podido ver frases como las siguientes: “Las acciones de SpaceX se disparan en su debut y convierten a Elon Musk en el primer trillonario”

Por Agencia EFE La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que la voz “billonario” es preferible a “trillonario” en referencia a lo que en el inglés de los Estados Unidos se conoce como “trillionaire”, ya que este último término alude a personas cuya fortuna es superior al billón de dólares, euros u otra moneda.

Sin embargo, con motivo de las noticias sobre la fortuna de Elon Musk, se han podido ver frases como las siguientes: “Las acciones de SpaceX se disparan en su debut y convierten a Elon Musk en el primer trillonario”, “¿Nace una nueva generación de trillonarios tecnológicos?” o “La trayectoria de Musk, desde multimillonario hasta trillonario, ha tenido sus altibajos”. Aunque sean similares en su grafía, no resulta recomendable traducir de modo automático el término inglés “trillion” como “trillón”, pues en el español general se trata de cantidades muy diferentes: “one trillion” es un uno seguido de doce ceros (1 000 000 000 000), esto es, un millón de millones o simplemente un billón, mientras que “un trillón” es un uno seguido de dieciocho ceros (1 000 000 000 000 000 000), es decir, un millón de billones.