Empresas & Management

Black Friday más allá del precio: La confianza es la oferta más valiosa para los consumidores

El consumidor latinoamericano investiga, compara y valida en múltiples plataformas antes de decidir. Por eso las marcas que ganan en Black Friday no son las que hablan más fuerte, sino las que hablan con claridad, consistencia y respeto.

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com Más allá de las ofertas, en este Black Friday la confianza cobra una relevancia importante. Así lo demuestra el nuevo estudio regional “2025: El futuro del consumo en redes sociales en América Latina”, elaborado por LatAm Intersect. Esta investigación revela un cambio profundo en el comportamiento digital de los consumidores. Las audiencias ya no se conforman con anuncios vistosos. Buscan señales de transparencia y cuando no las encuentran, simplemente dejan de escuchar. Una de las señales más claras de la evolución del consumidor es que la confianza ya no recae en una sola fuente, sino que se distribuye entre distintos tipos de voces. De acuerdo con la encuesta, la credibilidad en publicaciones patrocinadas pasó de 58,1% en 2022 a 37,7% en 2024. Esto no reduce el papel de los influencers; significa que las marcas necesitan un mix más estratégico.

Hoy, el 77% de los usuarios prefiere reseñas de personas comunes antes que las de empresas o celebridades digitales, lo que refuerza la importancia de activar contenido promocionado creado por los propios consumidores, incentivando reseñas, experiencias reales y demostraciones auténticas del producto. “La gente ya no busca solo descuentos. Busca señales de autenticidad. El Black Friday es un buen termómetro para ver si una marca tiene un relato coherente o si simplemente habla para vender. Las historias claras pesan más que las ofertas llamativas”, explica Lívia Gammardella, Directora de Marketing y Digital de LatAm Intersect. "Para maximizar el impacto, las campañas deben combinar el alcance masivo de los macroinfluencers con la confianza que generan los micro y nano influencers, quienes tienen las tasas de interacción más altas (2,71% en nano perfiles y 1,81% en micro, frente al 0,68% de los mega influencers, según Social Cat) ecosistema más creíble, más distribuido y mucho más persuasivo, donde la marca no depende de una sola voz, sino que conversa a través de múltiples niveles de influencia", apunta.