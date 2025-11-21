¿Cómo son los nuevos consumidores durante el Black Friday?

Empresas & Management

La sostenibilidad, la experiencia de compra integrada y el uso estratégico de la inteligencia artificial, marcan el rumbo del comercio hacia 2026, revela un estudio de EY.

Por revistaeyn.com Un estudio de EY revela nuevos cambios en los hábitos de consumo de cara al próximo Black Friday y las compras de fin de año. Según el EY Future Consumer Index 2025, los consumidores salvadoreños muestran una clara tendencia hacia un comportamiento omnicanal, más conscientes, más exigentes y sostenibles, alternando de manera fluida entre las compras físicas y digitales. El estudio destaca, que el 21 % de los millennials busca primero reseñas o recomendaciones antes de realizar una compra, lo que evidencia la importancia de que las empresas mantengan una escucha activa en los canales digitales donde los usuarios comparten sus opiniones.

“Este comportamiento refuerza la necesidad de comprender y atender a un consumidor más informado, exigente y cauteloso, que valora la flexibilidad y conveniencia en su proceso de compra” recomendó Héctor Rivera, Socio de Business Consulting, EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Otro hallazgo relevante del estudio es el cambio generacional en los hábitos de consumo. Mientras solo el 1 % de los baby boomers prefiere rentar, en lugar de comprar, el 10 % de la generación Z ya adopta este modelo, reflejando una mayor apertura hacia el acceso temporal y el consumo responsable. Por su parte, la Gen Z muestra una clara inclinación por el consumo sostenible, ya que el 21 % prefiere comprar productos de segunda mano, frente al 11 % de los boomers. Esta tendencia impulsa a las empresas a replantear sus estrategias y ofrecer opciones más duraderas y respetuosas con el ambiente. Para los expertos, esta evolución en el comportamiento del consumidor debe ser contemplada para las próximas compras del Black Friday y fin de año, pero, además, deben ser parte de la planificación estratégica del 2026, ya que las nuevas generaciones, en especial la Generación Z, están ganando fuerza como público clave de consumo.