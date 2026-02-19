Empresas & Management

CK Hutchison pide a Panamá negociar las operaciones de puertos

Un vocero dijo que han solicitado que haya una mesa de conversación entre C. K. Hutchinson y los representantes del Ejecutivo de Panamá para buscar una solución razonable.

    La Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló en enero el contrato que ha permitido a Hutchison administrar los dos puertos. EFE/ Bienvenido Velasco

2026-02-19

La compañía CK Hutchison Holding pidió a Panamá las posibilidades de seguir operando los puertos de Balboa y Cristobal, después que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre ambas partes.

“Solicitamos que haya una mesa de conversación entre C. K. Hutchinson y los representantes del Ejecutivo para buscar una solución razonable”, dijo Alejandro Kouruklis, vocero de la filial de Hutchison que opera los puertos, en una entrevista en Radio Red.

¿Quiénes controlan (hasta ahora) los cinco puertos del Canal de Panamá?

La Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló en enero el contrato que ha permitido a Hutchison administrar los dos puertos. Tras esa decisión, Panamá anunció que la compañía danesa Maersk tomaría esas terminales.

La concesión había sido adjudicada en 1997 mediante licitación internacional y permitía a PPC el desarrollo, administración y operación de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. La interventoría sostuvo que la prórroga del contrato habría generado pérdidas superiores a los US$1.000 millones en ingresos fiscales y que la empresa no contaba con las autorizaciones necesarias para extender el acuerdo.

La concesión ha estado rodeada de denuncias de supuesta corrupción y acusada de plasmar condiciones desfavorables y lesivas para el Estado panameño, que posee el 10 % de las acciones de PPC.

Panamá acelera definiciones sobre el Canal para despejar incertidumbre entre inversores

La sentencia de la Corte Suprema es definitiva y no admite recurso, aunque abre la posibilidad de solicitudes de aclaración o de que la empresa recurra a instancias de arbitraje internacional.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que los puertos de Balboa y Cristóbal serán sometidos a una nueva concesión, y que el proceso de transición, que comenzará una vez superado el trámite de la ejecución del fallo judicial, incluye la operación transitoria de ambos por parte de APM Terminal Panamá, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk (Países Bajos).

Con información de La Estrella de Panamá

