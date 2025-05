Casi 40 % de establecimientos de comercio en Costa Rica dicen es difícil llenar vacantes

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

La Encuesta Nacional de Demanda Laboral (ENADEL 2024) de Costa Rica revelan que el 9,5 % de los establecimientos del sector de Comercio cuenta con al menos un puesto de trabajo asalariado que esté vacante, principalmente en las categorías de ocupación de vendedores de comercios y servicios, y técnicos y profesionales de nivel medio.

Sin embargo, de los establecimientos de dicho sector que sí cuentan con al menos un puesto vacante, 37,6 % lo califican como difícil de ocupar, fundamentalmente porque las personas postulantes no cumplen con las habilidades que se solicitan, no cuentan con la experiencia suficiente, no cumplen con las certificaciones y requisitos que se solicitan o porque no hay suficientes personas interesadas en el puesto.