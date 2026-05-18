¿Cómo puede beneficiar la Copa del Mundo el clima laboral?

Por revistaeyn.com
La llegada de una Copa del Mundo no solo transforma el ambiente en estadios y hogares, también modifica la dinámica dentro de las oficinas. Conversaciones sobre alineaciones, calendarios ajustados a los partidos y camisetas de selecciones forman parte de una escena que se repite cada cuatro años y que, según especialistas de ManpowerGroup, puede convertirse en una oportunidad estratégica para fortalecer el clima laboral.
Lejos de representar únicamente una distracción, el entusiasmo colectivo que genera el Mundial puede ayudar a las organizaciones a mejorar la conexión entre los equipos, especialmente en un contexto marcado por esquemas híbridos y trabajo remoto.
La clave, señalan, está en canalizar esa energía hacia experiencias compartidas que impulsen la integración y el sentido de pertenencia.
Entre las iniciativas más efectivas destacan los espacios para ver los partidos dentro de la empresa. Ya sea en salas comunes, mediante transmisiones virtuales o con pantallas compartidas, estos momentos permiten romper con la rutina y generar interacciones más espontáneas entre colaboradores de distintas áreas.
“El fútbol funciona como un lenguaje común que acerca a las personas, incluso a quienes normalmente no trabajan juntas”, destaca el análisis de ManpowerGroup. En ese entorno relajado, las conversaciones fluyen con naturalidad y se fortalecen vínculos que luego pueden reflejarse en una mejor colaboración laboral.
Otra práctica que continúa ganando terreno es la organización de quinielas o “prodes” internos. Más allá del componente competitivo, estas dinámicas crean espacios de participación y conversación cotidiana que dinamizan el ambiente de trabajo. Los incentivos pueden ser simbólicos y sencillos, desde elegir la música de la oficina hasta obtener un día adicional de trabajo remoto.
Las empresas también pueden apostar por actividades más creativas, como jornadas temáticas en las que los empleados utilicen camisetas de sus selecciones, trivias sobre la historia de los mundiales o desafíos relacionados con las culturas de los países participantes. Estas acciones, aunque simples, ayudan a construir experiencias colectivas que humanizan el entorno laboral.
Para ManpowerGroup, el impacto de estas iniciativas va más allá del entretenimiento. Cuando una organización habilita espacios para compartir intereses y emociones, transmite un mensaje de cercanía y reconocimiento hacia sus colaboradores, reforzando la percepción positiva del ambiente de trabajo.
Además, el Mundial puede servir como "un elemento integrador en equipos diversos, donde conviven distintas generaciones, perfiles y culturas". Participar no requiere ser aficionado al fútbol; muchas veces basta con formar parte de la experiencia colectiva.
No obstante, la firma subraya la importancia de que"estas actividades sean inclusivas y voluntarias". No todas las personas viven el torneo con el mismo entusiasmo ni se sienten representadas por el deporte, por lo que las iniciativas deben plantearse como invitaciones abiertas y no como obligaciones.