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¿Cómo puede beneficiar la Copa del Mundo el clima laboral?

En momentos en los que las empresas enfrentan desafíos para mantener el compromiso y la conexión entre sus equipos, aprovechar eventos globales como la Copa del Mundo puede convertirse en una herramienta sencilla, pero efectiva, para fortalecer la cultura organizacional, dice ManpowerGroup.

  • ¿Cómo puede beneficiar la Copa del Mundo el clima laboral?

    Lejos de representar únicamente una distracción, el entusiasmo colectivo que genera el Mundial puede ayudar a las organizaciones a mejorar la conexión entre los equipos. Foto de DjelicS / Getty Images
2026-05-18

Por revistaeyn.com

La llegada de una Copa del Mundo no solo transforma el ambiente en estadios y hogares, también modifica la dinámica dentro de las oficinas. Conversaciones sobre alineaciones, calendarios ajustados a los partidos y camisetas de selecciones forman parte de una escena que se repite cada cuatro años y que, según especialistas de ManpowerGroup, puede convertirse en una oportunidad estratégica para fortalecer el clima laboral.

Lejos de representar únicamente una distracción, el entusiasmo colectivo que genera el Mundial puede ayudar a las organizaciones a mejorar la conexión entre los equipos, especialmente en un contexto marcado por esquemas híbridos y trabajo remoto.

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La clave, señalan, está en canalizar esa energía hacia experiencias compartidas que impulsen la integración y el sentido de pertenencia.

Entre las iniciativas más efectivas destacan los espacios para ver los partidos dentro de la empresa. Ya sea en salas comunes, mediante transmisiones virtuales o con pantallas compartidas, estos momentos permiten romper con la rutina y generar interacciones más espontáneas entre colaboradores de distintas áreas.

“El fútbol funciona como un lenguaje común que acerca a las personas, incluso a quienes normalmente no trabajan juntas”, destaca el análisis de ManpowerGroup. En ese entorno relajado, las conversaciones fluyen con naturalidad y se fortalecen vínculos que luego pueden reflejarse en una mejor colaboración laboral.

Otra práctica que continúa ganando terreno es la organización de quinielas o “prodes” internos. Más allá del componente competitivo, estas dinámicas crean espacios de participación y conversación cotidiana que dinamizan el ambiente de trabajo. Los incentivos pueden ser simbólicos y sencillos, desde elegir la música de la oficina hasta obtener un día adicional de trabajo remoto.

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Las empresas también pueden apostar por actividades más creativas, como jornadas temáticas en las que los empleados utilicen camisetas de sus selecciones, trivias sobre la historia de los mundiales o desafíos relacionados con las culturas de los países participantes. Estas acciones, aunque simples, ayudan a construir experiencias colectivas que humanizan el entorno laboral.

Para ManpowerGroup, el impacto de estas iniciativas va más allá del entretenimiento. Cuando una organización habilita espacios para compartir intereses y emociones, transmite un mensaje de cercanía y reconocimiento hacia sus colaboradores, reforzando la percepción positiva del ambiente de trabajo.

Además, el Mundial puede servir como "un elemento integrador en equipos diversos, donde conviven distintas generaciones, perfiles y culturas". Participar no requiere ser aficionado al fútbol; muchas veces basta con formar parte de la experiencia colectiva.

No obstante, la firma subraya la importancia de que"estas actividades sean inclusivas y voluntarias". No todas las personas viven el torneo con el mismo entusiasmo ni se sienten representadas por el deporte, por lo que las iniciativas deben plantearse como invitaciones abiertas y no como obligaciones.

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