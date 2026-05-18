¿Cómo puede beneficiar la Copa del Mundo el clima laboral?

Empresas & Management

En momentos en los que las empresas enfrentan desafíos para mantener el compromiso y la conexión entre sus equipos, aprovechar eventos globales como la Copa del Mundo puede convertirse en una herramienta sencilla, pero efectiva, para fortalecer la cultura organizacional, dice ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com La llegada de una Copa del Mundo no solo transforma el ambiente en estadios y hogares, también modifica la dinámica dentro de las oficinas. Conversaciones sobre alineaciones, calendarios ajustados a los partidos y camisetas de selecciones forman parte de una escena que se repite cada cuatro años y que, según especialistas de ManpowerGroup, puede convertirse en una oportunidad estratégica para fortalecer el clima laboral. Lejos de representar únicamente una distracción, el entusiasmo colectivo que genera el Mundial puede ayudar a las organizaciones a mejorar la conexión entre los equipos, especialmente en un contexto marcado por esquemas híbridos y trabajo remoto.

La clave, señalan, está en canalizar esa energía hacia experiencias compartidas que impulsen la integración y el sentido de pertenencia. Entre las iniciativas más efectivas destacan los espacios para ver los partidos dentro de la empresa. Ya sea en salas comunes, mediante transmisiones virtuales o con pantallas compartidas, estos momentos permiten romper con la rutina y generar interacciones más espontáneas entre colaboradores de distintas áreas. “El fútbol funciona como un lenguaje común que acerca a las personas, incluso a quienes normalmente no trabajan juntas”, destaca el análisis de ManpowerGroup. En ese entorno relajado, las conversaciones fluyen con naturalidad y se fortalecen vínculos que luego pueden reflejarse en una mejor colaboración laboral. Otra práctica que continúa ganando terreno es la organización de quinielas o “prodes” internos. Más allá del componente competitivo, estas dinámicas crean espacios de participación y conversación cotidiana que dinamizan el ambiente de trabajo. Los incentivos pueden ser simbólicos y sencillos, desde elegir la música de la oficina hasta obtener un día adicional de trabajo remoto.