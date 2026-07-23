¿Cómo deben apoyar las empresas el "upskilling" de sus empleados?

Empresas & Management

El upskilling permite que las empresas dejen de ver el talento como algo que deben buscar fuera de la organización y empiecen a reconocerlo como una capacidad que también pueden desarrollar internamente.

Por revistaeyn.com La transformación del trabajo está llevando a las empresas a asumir un rol más activo en el desarrollo de sus equipos. Ante puestos que cambian con mayor rapidez y habilidades que deben actualizarse de forma constante, el upskilling, entendido como la actualización y fortalecimiento de habilidades para responder a los cambios del puesto actual, se consolida como una vía para que las organizaciones preparen talento desde adentro. Según el estudio Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup, el 68 % de los empleadores en Costa Rica reporta dificultades para encontrar el talento que necesita. Frente a esta realidad, atraer perfiles externos ya no es suficiente. Las organizaciones también deben reconocer las capacidades que ya existen dentro de sus equipos y convertirlas en rutas de aprendizaje alineadas con sus necesidades de operación y crecimiento.

“Cuando el aprendizaje se integra a la operación diaria, las personas fortalecen sus habilidades mientras responden a los retos del negocio, y la organización gana mayor capacidad de adaptación”, señaló Scarleth Tercero Loría, gerente país de ManpowerGroup Costa Rica. Bajo este enfoque, la capacitación deja de ser una actividad aislada y se integra a la experiencia laboral. Las empresas que avanzan en esta dirección convierten el aprendizaje en parte de sus procesos diarios, para que las personas puedan adaptarse a nuevas herramientas, asumir responsabilidades distintas y prepararse para futuros movimientos dentro de la organización. Para avanzar en esa dirección, las organizaciones pueden implementar acciones como: