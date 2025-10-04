Cómo disminuir la huella de carbono del trabajo remoto

Empresas & Management

Por revistaeyn.com El trabajo remoto se ha consolidado como una modalidad laboral predominante en la economía global, transformando la dinámica de las ciudades y el mercado inmobiliario corporativo. Aunque se asume que esta modalidad es beneficiosa para el medio ambiente debido a la reducción de desplazamientos, la realidad es más compleja. La infraestructura digital que sostiene el trabajo remoto, como videoconferencias, almacenamiento en la nube y herramientas de colaboración, tiene una huella de carbono significativa y en crecimiento, señala el Foro Económico Mundial.

Por ejemplo, una videollamada en alta definición de una hora puede emitir entre 150 y 1,000 gramos de CO₂, dependiendo de la red eléctrica que alimenta los centros de datos. Apagar las cámaras puede reducir estas emisiones casi por completo. Además, el almacenamiento en la nube y la sincronización constante de archivos generan una demanda energética continua. En 2022, los centros de datos consumieron alrededor de 460 teravatios-hora de electricidad, aproximadamente el 1.5 % del uso global, y se proyecta que la demanda se duplique para 2030, impulsada por la inteligencia artificial y los servicios digitales, apunta el Foro Económico Mundial Ante este panorama, es esencial replantear las prácticas digitales para alinearlas con los objetivos de sostenibilidad. Las organizaciones pueden reducir la huella de carbono del trabajo digital hasta en un 50 % mediante diversas medidas: Optimizar la intensidad del video: Fomentar el cambio de video de alta definición (HD) a definición estándar (SD) cuando no se requiera alta resolución. Normalizar las reuniones con “cámara apagada” para webinars o actualizaciones masivas. Investigaciones han demostrado que reducir la resolución de video puede eliminar casi por completo las emisiones de las videoconferencias. Foro Económico Mundial Pasar a flujos de trabajo asincrónicos: Sustituir algunas reuniones en tiempo real por actualizaciones escritas, mensajes grabados o documentos colaborativos. Esto reduce la demanda de streaming y permite la participación global sin emisiones adicionales.