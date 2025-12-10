Cómo hacer que las reuniones de trabajo individuales sean significativas

Por revistaeyn.com
Las reuniones individuales entre supervisores y colaboradores, consideradas por muchos como una pieza clave para el crecimiento profesional dentro de las organizaciones, no siempre cumplen su propósito.
Según especialistas, estas conversaciones personales suelen gestionarse de manera equivocada, desperdiciando una oportunidad valiosa para fortalecer vínculos, aclarar expectativas y mejorar el desempeño.
Steven Rogelberg, referente en estudios sobre dinámicas laborales y profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, sostiene que los encuentros uno a uno pueden transformarse en “el instrumento más poderoso de liderazgo” si se manejan con intención. “Hay un valor enorme en dedicar un espacio real para escuchar, comprender los retos de cada persona y ofrecer apoyo genuino”, explica.
Autor de varios libros centrados en la eficacia de las reuniones, Rogelberg señala que el gran error de muchos gerentes es utilizar estos espacios como simples instancias de control. “Algunos jefes los convierten en auditorías del trabajo, cuando la razón de ser es completamente otra”, advierte.
Para que estas reuniones realmente funcionen, recomienda que la agenda sea flexible y, de ser posible, impulsada por el propio empleado. Lo ideal es que el trabajador llegue con los temas que desea abordar, o que el líder abra la conversación con preguntas amplias que permitan explorar inquietudes y necesidades.
“El mensaje debe ser claro: este momento está pensado para ti”, enfatiza Rogelberg. Cuando el colaborador siente que el espacio le pertenece, aumenta el compromiso, se fortalecen los niveles de confianza y el diálogo fluye de forma más abierta.
Además, los beneficios no solo se reflejan en una mayor motivación o permanencia del personal. También pueden reducir las interrupciones diarias, ya que muchas dudas o asuntos operativos pueden concentrarse en estas sesiones, siempre que el jefe mantenga la disciplina de prestar plena atención.
Las investigaciones apuntan a que las reuniones semanales producen los mejores resultados. La efectividad disminuye cuando se llevan a cabo cada dos semanas, y cae aún más cuando el contacto es más esporádico.
Sin embargo, Rogelberg aclara que la duración exacta no es tan relevante como la constancia. Cancelarlas con frecuencia puede transmitir, de forma tácita, que la persona no es una prioridad.
“No se trata de conversaciones largas”, concluye. “Lo esencial es que sean auténticas y realmente significativas”.
Con información de CNBC