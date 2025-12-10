Cómo hacer que las reuniones de trabajo individuales sean significativas

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Las reuniones individuales entre supervisores y colaboradores, consideradas por muchos como una pieza clave para el crecimiento profesional dentro de las organizaciones, no siempre cumplen su propósito. Según especialistas, estas conversaciones personales suelen gestionarse de manera equivocada, desperdiciando una oportunidad valiosa para fortalecer vínculos, aclarar expectativas y mejorar el desempeño.

Steven Rogelberg, referente en estudios sobre dinámicas laborales y profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, sostiene que los encuentros uno a uno pueden transformarse en “el instrumento más poderoso de liderazgo” si se manejan con intención. “Hay un valor enorme en dedicar un espacio real para escuchar, comprender los retos de cada persona y ofrecer apoyo genuino”, explica. Autor de varios libros centrados en la eficacia de las reuniones, Rogelberg señala que el gran error de muchos gerentes es utilizar estos espacios como simples instancias de control. “Algunos jefes los convierten en auditorías del trabajo, cuando la razón de ser es completamente otra”, advierte. Para que estas reuniones realmente funcionen, recomienda que la agenda sea flexible y, de ser posible, impulsada por el propio empleado. Lo ideal es que el trabajador llegue con los temas que desea abordar, o que el líder abra la conversación con preguntas amplias que permitan explorar inquietudes y necesidades. “El mensaje debe ser claro: este momento está pensado para ti”, enfatiza Rogelberg. Cuando el colaborador siente que el espacio le pertenece, aumenta el compromiso, se fortalecen los niveles de confianza y el diálogo fluye de forma más abierta.