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Congreso Mundial de Zonas Francas debatirá en Panamá el futuro del comercio y la inversión

Uno de los objetivos del congreso es examinar cómo las zonas francas pueden fortalecer su papel como motores de diversificación económica, desarrollo industrial e integración regional.

Por Agencia EFE Panamá acogerá del 12 al 14 de mayo próximo el Congreso Mundial de Zonas Francas, una cita en la que líderes empresariales y políticos analizarán el futuro del comercio y la inversión, y buscarán darle al sector un impulso como motor de desarrollo, integración regional y diversificación económica. El evento, organizado por la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO) en alianza con el Gobierno de Panamá, se desarrollará bajo el lema "Zonas francas en el nuevo modelo operativo global: desafíos y oportunidades" y pretende ofrecer una plataforma estratégica para el diálogo y la colaboración orientada a impulsar un crecimiento resiliente, digital y sostenible en una economía global en transformación.

"El Congreso Mundial sirve como una plataforma clave para definir la agenda del comercio global y redefinir el papel de las zonas como catalizadores del crecimiento económico sostenible. Esta edición subraya la importancia de la innovación, la transformación digital y los ecosistemas económicos integrados para impulsar la competitividad y la creación de valor a largo plazo", afirmó el presidente de la World FZO, Mohammed Al Zarooni. El evento será inaugurado por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y reunirá a ministros, altos funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones multinacionales y multilaterales para analizar el futuro del comercio global, la inversión y la competitividad de las zonas económicas, informó la World FZO en un comunicado. Se espera la presencia de más de 1.500 responsables de políticas públicas, líderes empresariales y ejecutivos de alto nivel de zonas francas provenientes de distintas regiones del mundo, que analizarán el contexto marcado por cambios geopolíticos, la aceleración de la digitalización y la creciente agenda de sostenibilidad. Uno de los objetivos del congreso es examinar cómo las zonas francas pueden fortalecer su papel como motores de diversificación económica, desarrollo industrial e integración regional.