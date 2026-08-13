Ferias de empleos ofrecerán 15.000 vacantes en Guatemala

Empresas & Management

La nueva convocatoria busca que jóvenes y adultos de los 22 departamentos de Guatemala puedan conocer las opciones disponibles y aprovechar los espacios de contacto directo con potenciales empleadores.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Guatemala anunció la realización de una nueva jornada nacional de empleo que pondrá a disposición de la población 15.000 vacantes ofrecidas por unas 850 empresas, como parte de las actividades programadas para agosto. Miriam Roquel, ministra de Trabajo y Previsión Social, informó que la Feria Nacional del Empleo se desarrollará del 17 al 21 de agosto en los 22 departamentos del país, mientras que la jornada correspondiente a la Ciudad de Guatemala tendrá lugar el 26 y 27 de agosto en el Parque de la Industria.

La ministra explicó que las jornadas departamentales permitirán acercar las oportunidades de contratación a personas que se encuentran en búsqueda de empleo. Los lugares específicos donde se desarrollarán las actividades serán comunicados para facilitar la asistencia de los interesados. Para esta edición se proyecta la participación de 15.000 personas, quienes podrán conocer las plazas disponibles y establecer contacto con empresas que buscan personal con distintos perfiles y especialidades. La titular de la cartera señaló que estas actividades forman parte de los servicios de intermediación laboral, mediante los cuales se busca facilitar el vínculo entre quienes buscan una oportunidad de trabajo y las empresas que requieren contratar personal.