Liberty y Starlink lanzan servicio de conectividad satelital móvil en Costa Rica

Por revistaeyn.com
Liberty activó oficialmente el primer servicio de conectividad satelital directa al celular del país, gracias a un acuerdo con Starlink. El nuevo servicio permite extender, a través de apps y mensajes de texto, las posibilidades de comunicación a zonas remotas donde hoy no existe cobertura móvil.
El anuncio se produce luego de que, en abril de este año, Liberty y Starlink firmaran un acuerdo para brindar esta solución. Desde entonces, ambas compañías trabajaron de manera conjunta para habilitar esta nueva tecnología.
Para acceder a esta tecnología, únicamente se requiere: Contar con un dispositivo compatible con tecnología 4G LTE, mantener activa una línea móvil Liberty y tener las funciones de datos y de roaming activadas.
El servicio funciona mejor con una visibilidad clara al cielo y el celular se cambiará automáticamente a la red Liberty Starlink.
“Hoy cumplimos una promesa que anunciamos meses atrás. La activación de este servicio representa un avance trascendental para el país, porque amplía significativamente las posibilidades de comunicación en situaciones de emergencia y contribuirá con la reducción de brecha digital”, señaló Johanna Escobar, gerente general de Liberty Costa Rica.
En esta primera etapa, tanto consumidores como clientes corporativos se podrán conectar a WhatsApp para enviar la ubicación, notas de voz y de texto; así como el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) y acceder a Google Maps.
La solución opera mediante una constelación de aproximadamente 650 satélites de órbita baja terrestre (LEO), que funcionan como torres de telefonía móvil en el espacio, permitiendo la comunicación con teléfonos compatibles con tecnología 4G LTE.
Este servicio tiene como principal objetivo garantizar que las personas en Costa Rica puedan mantenerse comunicadas cuando más lo necesitan, especialmente en situaciones de emergencia o en lugares donde no existe cobertura móvil terrestre.
En actividades como la pesca, la agricultura y el turismo de aventura, permitirá fortalecer la continuidad de las comunicaciones para quienes desarrollan sus labores en zonas remotas o de difícil acceso.