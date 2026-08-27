Liberty y Starlink lanzan servicio de conectividad satelital móvil en Costa Rica

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En esta primera etapa, tanto consumidores como clientes corporativos se podrán conectar a WhatsApp para enviar la ubicación, notas de voz y de texto; así como el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) y acceder a Google Maps.

Por revistaeyn.com Liberty activó oficialmente el primer servicio de conectividad satelital directa al celular del país, gracias a un acuerdo con Starlink. El nuevo servicio permite extender, a través de apps y mensajes de texto, las posibilidades de comunicación a zonas remotas donde hoy no existe cobertura móvil. El anuncio se produce luego de que, en abril de este año, Liberty y Starlink firmaran un acuerdo para brindar esta solución. Desde entonces, ambas compañías trabajaron de manera conjunta para habilitar esta nueva tecnología.

Para acceder a esta tecnología, únicamente se requiere: Contar con un dispositivo compatible con tecnología 4G LTE, mantener activa una línea móvil Liberty y tener las funciones de datos y de roaming activadas. El servicio funciona mejor con una visibilidad clara al cielo y el celular se cambiará automáticamente a la red Liberty Starlink. “Hoy cumplimos una promesa que anunciamos meses atrás. La activación de este servicio representa un avance trascendental para el país, porque amplía significativamente las posibilidades de comunicación en situaciones de emergencia y contribuirá con la reducción de brecha digital”, señaló Johanna Escobar, gerente general de Liberty Costa Rica. En esta primera etapa, tanto consumidores como clientes corporativos se podrán conectar a WhatsApp para enviar la ubicación, notas de voz y de texto; así como el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) y acceder a Google Maps.