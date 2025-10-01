Descubra las tendencias en reputación empresarial de mayor prioridad en Centroamérica

Empresas & Management

La conferencia internacional Reputation Day, en Guatemala, presentó los resultados del informe Approaching the Future 2025, que identifica las cuatro fuerzas del cambio que impactan en la reputación e intangibles de las empresas de la región.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El “Reputation Day” – Especial Centroamérica y Caribe, conferencia internacional en liderazgo corporativo y gestión de intangibles, se realizó por primera vez en Guatemala, organizado por Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, Corporación Multi Inversiones (CMI) y PIZZOLANTE. El evento reunió a líderes y expertos internacionales para compartir experiencias, herramientas y casos de éxito en reputación, sostenibilidad y comunicación estratégica.

En el marco del evento, se realizó el lanzamiento regional de la décima edición de Approaching the Future 2025, un informe que identifica las tendencias en reputación e intangibles de mayor prioridad estratégica y aquellos a los que se dedica mayores recursos e inversión. El informe identifica cuatro fuerzas del cambio que impactan y enmarcan los resultados, caracterizada por una situación de incertidumbre geopolítica, macroeconónica y múltiples riesgos asociados; la desconfianza generalizada; la transformación digital e integración de la IA y la necesidad de nuevas habilidades para un entorno tan cambiante.

PRINCIPALES HALLAZGOS

En Centroamérica y el Caribe, la reputación corporativa y el riesgo reputacional son el ámbito más importante para casi 7 de cada 10 empresas, manteniendo la misma posición en el ranking de relevancia respecto a 2024. Sin embargo, la inversión destinada a esta área disminuye -6,7 puntos porcentuales, evidenciando una brecha entre la importancia percibida y los recursos destinados a su gestión (56 %). Esta caída se evidencia de forma más destacada en las grandes empresas (-14,6 p.p).

El liderazgo responsable se posiciona como la segunda tendencia prioritaria para las organizaciones de la región (61,2 %). Asimismo, ocupa el segundo lugar entre los ámbitos más trabajados (62 %). Además, presenta el mayor crecimiento en inversión respecto a la edición anterior, con un aumento de +10,4 p.p. Este avance, que también se refleja en las grandes empresas (+10,7 p.p), contrasta con los resultados de la alta dirección, que este año reduce en -10,1 p.p los recursos destinados al liderazgo responsable. La sostenibilidad (ASG) es el ámbito más importante para el 60,4 % de las empresas centroamericanas. Los recursos destinados a su gestión descienden -2,1 p.p respecto a 2024, situándose como la cuarta tendencia más trabajada en la región (54%). En contraste, para las grandes empresas, la sostenibilidad es el área más trabajada y a la que mayores recursos dedican (63,7%), seguido de la digitalización y ciberseguridad. La comunicación corporativa lidera el ranking de inversión, con un 64 % de los recursos destinados a este ámbito, +7 p.p más que en la edición anterior. Destaca el aumento en inversión por parte de la alta dirección (+9,8 p.p). En términos de importancia, la comunicación completa el primer nivel de relevancia para las compañías centroamericanas, situándose como la cuarta tendencia más importante para casi 6 de cada organizaciones de la región (59 %).

El informe es elaborado a partir de una encuesta a cerca de 2.200 profesionales (278 participantes de Centroamérica) y el análisis cualitativo a un panel de 9 expertos en intangibles, asuntos corporativos y geopolítica, el documento sirve de brújula y herramienta de inteligencia para la toma de decisiones. Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, dijo que realizar este evento en Guatemala representa un paso clave en nuestra misión de extender el conocimiento y la formación para ayudar a profesionalizar la gestión de intangibles en Iberoamérica. "Es una oportunidad única para fortalecer alianzas, compartir conocimiento y acompañar a las empresas en su camino hacia el liderazgo reputacional y la excelencia corporativa”, comentó Alloza.