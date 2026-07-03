Walmart inaugura en Costa Rica mayor centro de distribución de perecederos de Centroamérica

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La nueva instalación en El Coyol, Alajuela, fortalecerá la operación omnicanal de Walmart, reducirá el desperdicio de alimentos y ampliará las oportunidades para productores agrícolas costarricenses.

Por: Revistaeyn.com Costa Rica se consolida como uno de los principales centros logísticos de Walmart en la región. La compañía inauguró en El Coyol de Alajuela el Centro de Distribución de Perecederos más grande de Centroamérica, gracias a sus 13.000 metros cuadrados de construcción y a una inversión que asciende a unos US$46,8 millones. La nueva infraestructura reforzará la capacidad de la compañía para abastecer tiendas, fortalecer su operación omnicanal y ampliar la integración de productores agrícolas nacionales a su cadena de suministro. La nueva instalación forma parte del plan de inversión anunciado por Walmart Costa Rica en 2024 para expandir su red de tiendas, modernizar sus capacidades logísticas y responder al crecimiento de la demanda en canales físicos y digitales.

Según la empresa, el centro permitirá optimizar la distribución de alimentos frescos, mejorar la calidad y frescura de los productos disponibles para los consumidores y reducir el desperdicio de alimentos mediante una gestión más eficiente de la cadena de abastecimiento.

La infraestructura también constituye un activo estratégico para el crecimiento regional de la compañía.

Walmart destacó que el fortalecimiento de sus capacidades logísticas permitirá respaldar su estrategia omnicanal, integrando de manera más eficiente las operaciones de tiendas físicas y comercio electrónico.

Actualmente, Walmart opera 348 tiendas en Costa Rica y emplea a más de 15.000 colaboradores, consolidándose como uno de los mayores empleadores privados del país.



Cadena de proveedores

Uno de los pilares del nuevo centro será el fortalecimiento del abastecimiento local. La empresa indicó que el 86% de las frutas, verduras y legumbres que comercializa en Costa Rica proviene de productores nacionales, incluidos pequeños y medianos agricultores que participan en el programa Tierra Fértil.